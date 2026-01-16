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TUŽNA VIJEST

Preminula petnaestogodišnja Selma Bašić iz Vogošće

Drugarice i drugovi pamtit će je po ljepoti karaktera i toplini koju je nosila u sebi, naveli su iz OŠ "Zahid Baručija"

Selma Bašić. Facebook

M. Až.

16.1.2026

Selma Bašić, učenica Osnovne škole "Zahid Baručija" iz Vogošće, preminula je u 15. godini života.

Vijest o njenoj smrti potresla je školsku zajednicu, prijatelje i sve koji su je poznavali.

- Naša draga učenica Selma Bašić preselila je na Ahiret. Sa iskrenom tugom prisjećamo se djevojčice koja je svojim osmijehom, tišinom i dobrotom obogatila našu učionicu i školske dane. Do jučer je dijelila školske klupe sa svojim drugarima, pripremajući se za prvi ispit zrelosti – malu maturu. Imala je želje i planove koji su je nosili naprijed, zajedno sa svojim razredom. Selma je bila blaga, pažljiva i brižna. Drugarice i drugovi pamtit će je po ljepoti karaktera i toplini koju je nosila u sebi - naveli su iz OŠ "Zahid Baručija".

Od Selme se oprostilo i Vijeće roditelja Kantona Sarajevo:

- U ovim teškim trenucima, Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo upućuje riječi podrške porodici, te dijeli tugu sa njenim prijateljima, školskim drugovima i kolektivom škole. Selma će ostati u sjećanju svojih vršnjaka i nastavnika, a naša je obaveza da njeno ime i prerani odlazak ne zaboravimo.

Dženaza-namaz Selmi Bašić klanjat će se u subotu, 17. januara, u 13 sati na Gradskom mezarju Vlakovo.

# VOGOŠĆA
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