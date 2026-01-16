Preminula petnaestogodišnja Selma Bašić iz Vogošće

Selma Bašić, učenica Osnovne škole "Zahid Baručija" iz Vogošće, preminula je u 15. godini života.
Vijest o njenoj smrti potresla je školsku zajednicu, prijatelje i sve koji su je poznavali.
TUŽNA VIJEST
Drugarice i drugovi pamtit će je po ljepoti karaktera i toplini koju je nosila u sebi, naveli su iz OŠ "Zahid Baručija"
Selma Bašić. Facebook
Selma Bašić, učenica Osnovne škole "Zahid Baručija" iz Vogošće, preminula je u 15. godini života.
Vijest o njenoj smrti potresla je školsku zajednicu, prijatelje i sve koji su je poznavali.
- Naša draga učenica Selma Bašić preselila je na Ahiret. Sa iskrenom tugom prisjećamo se djevojčice koja je svojim osmijehom, tišinom i dobrotom obogatila našu učionicu i školske dane. Do jučer je dijelila školske klupe sa svojim drugarima, pripremajući se za prvi ispit zrelosti – malu maturu. Imala je želje i planove koji su je nosili naprijed, zajedno sa svojim razredom. Selma je bila blaga, pažljiva i brižna. Drugarice i drugovi pamtit će je po ljepoti karaktera i toplini koju je nosila u sebi - naveli su iz OŠ "Zahid Baručija".
Od Selme se oprostilo i Vijeće roditelja Kantona Sarajevo:
- U ovim teškim trenucima, Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo upućuje riječi podrške porodici, te dijeli tugu sa njenim prijateljima, školskim drugovima i kolektivom škole. Selma će ostati u sjećanju svojih vršnjaka i nastavnika, a naša je obaveza da njeno ime i prerani odlazak ne zaboravimo.
Dženaza-namaz Selmi Bašić klanjat će se u subotu, 17. januara, u 13 sati na Gradskom mezarju Vlakovo.
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