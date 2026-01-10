Pandurević: Pušteno grijanje građanima Vogošće, izgradnja nove toplane jedino dugoročno rješenje

Pušteno grijanje građanima Vogošće, izgradnja nove toplane jedino dugoročno rješenje, izjavio je danas na pres-konferenciji ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Mladen Pandurević.

Vnadredni sastanci

- Što se tiče situacije u preduzeću Bags Energotehnika, prije dva i po sata je grijanje ponovo pušteno. Sinoć i jutros imali smo vanredne sastanke te sam zamolio isporučioce mazuta da nam pozajme gorivo bez ikakvog ugovora, bez ikakvog pravnog osnova. Prva cisterna je već na putu te je osigurano kontinuirano snabdijevanje gorivom do prestanka grijne sezone - rekao je Pandurević koji se zahvalio Ahmetoviću, vlasniku kompanije Hifa Oil na profesionalnom odnosu i razumijevanju.

Pandurević je naveo da u ovom trenutku, preduzeće Bags Energotehnika prema njihovim tvrdnjama ima 30 tona mazuta, što je dovoljno za otprilike šest dana rada, zbog čega nije bilo nikakvog razloga da više od 600 domaćinstava ostave bez grijanja.

- Ja sam jučer u 15.30 sati saznao da će Bags isključiti grijanje. Neko me nazvao pola sata prije nego što će to uraditi i rekao da nema više goriva. U septembru prošle godine s direktorom Bagsa je potpisan sporazum o nabavci goriva, prema kojem je Vlada KS obezbijedila milion KM, a direktor je bio obavezan da osigura 400.000 KM. Prema procjenama direktora, to gorivo je trebalo da bude dovoljno za zagrijavanje domaćinstava između 95 i 115 dana. Na 69. dan nas je obavijestio da je nestalo goriva i nije uradio ništa da ga nabavi. S druge strane, Vlada KS je radeći stvari koje nisu u njenoj nadležnosti, uspjela tu stvar da riješi u manje od pola dana - rekao je Pandurević.

- Meni su to neobjašnjive stvari. Čovjek koji na minus šest ostavlja 600 domaćinstva bez grijanja, koji prije mjesec i po isključi grijanje u sportskom centru gdje djeca obavljaju satove fizičkog vaspitanja, gdje treniraju. Mi ćemo pokrenuti njegovu smjenu i sljedeće sedmice izabrati eksternog revizora koji će prekontrolisati poslovanje preduzeća i podnijet krivičnu prijavu - rekao je Pandurević, otkrivši da krivična prijava protiv direktora preduzeća Bags Energotehnika već postoji.

"Zašto nadležni organi godinu i po dana ne postupaju po krivičnoj prijavi? Ukoliko ona nije opravdana, onda je treba odbaciti. Ako jeste, tražimo postupanje po toj prijavi. Jedino trajno rješenje za ove ljude je izgradnja nove toplane. U Budžetu Kantona Sarajevo za ovu godinu izdvojeno je 12 miliona KM, Toplane su uradile idejno rješenje i podnijele zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Imamo obećanje načelnika Općine Vogošća da će sljedeće sedmice izdati urbanističku saglasnost. Nakon toga će se završiti izvedbeni projekt, te se nadamo da će do kraja februara Toplane dobiti građevinsku dozvolu, što je uslov za uvrštavanje u program javnih investicija Kantona Sarajevo i za raspisivanje javnog poziva za izgradnju toplane - rekao je Pandurević.

Prema njegivim očekivanjima, u ovoj godini bi morali imati izgrađenu novu toplanu u Vogošći kapaciteta 20 MW, na koju bi, uz dvije škole, policiju, Općinu i Kulturno sportski centar, bilo priključeno i obdanište te preko 600 stanova.

- Osim toga, svi budući, kao i postojeći stanovi koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja bi se mogli priključiti. To dugoročno, u narednih 20 godina, rješava problem grijanja u općini Vogošća - zaključio je Pandurević.

Predstavnica korisnika sistema centralnog grijanja u općini Vogošća Nisveta Huskić upozorila je na pres-konferenciji da su učestali prekidi u isporuci toplotne energije ozbiljno narušili prava građana, ističući da se radi prije svega o potrošačkom problemu.

Ugrožene porodice

Naglasila je da građani plaćaju uslugu koja u pojedinim periodima nije bila isporučena, te da su zbog nedostatka grijanja u zimskim uslovima posebno ugrožene porodice s malom djecom, novorođenčad, hronični bolesnici i starije osobe.

- Plaćamo grijanje koje često nemamo. U zimskim uslovima, ovakvi prekidi direktno ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi i zato zahtijevamo da se naša prava zaštite i da se ovakve situacije više ne ponove - poručila je Huskić.

Na pitanje da li je kao ministar komunalne privrede zadovoljan kako je grad očišćen od snijega, Pandurević je odgovorio da se ovaj period može podijeliti u tri faze.

- Prva dva dana nije bilo realno očekivati puno bolju situaciju nego što smo imali uz onaj intenzitet padavina. Snijeg je neprekidno padao, smjenjujući se sa ledenom kišom. Međutim, onda slijede dva i po dana koja smo izgubili. Ja sam se zbog toga izvinio građanima, jer zbog propusta i manjka koordinacije su morali da trpe stvari koje nisu trebali. Nakon intervencije Ministarstva i održanog koordinacionog sastanka, dogovora oko zaduženja, uspostavljanja saradnje između svih institucija, mislim da svi možemo vidjeti da je sad situacija puno bolja - rekao je Pandurević.

Naglasio je da su svi putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta već prije dva dana bili potpuno očišćeni. Pločnici su u ovom trenutku preko 75 posto očišćeni.

- Ovdje govorim o pločnicima u nadležnosti KJKP RAD i KJKP Park. Premijer Uk i ja svaku noć i svako jutro pratimo čišćenje snijega i zahvaljujući pomoći drugih komunalnih preduzeća, KJKP Rad je sada u mogućnosti da adekvatno odgovori zadacima. Međutim, još nismo zadovoljni čišćenjem parkinga. Tamo su vozila parkirana i samo se može ručno čistiti. U četvrtak smo pokušali da na dva mjeseca uposlimo 100 ljudi. Dobili smo samo 10 imena. Raspisali smo i poziv za studente i srednjoškolce koji su trenutno na raspustu, uz naknadu od 100 KM dnevno. Dobili smo takođe samo 10 prijava, od kojih je sedam isti dan odustalo. I to nam je zaista problem - rekao je Pandurević i dodao da se nada da je ovo bilo iskustvo koje se neće ponoviti.

- Na moj prijedlog, u Budžetu KS za 2026. godinu obezbijedili smo 43 miliona KM za komunalna preduzeća, što se nikada do sada nije desilo. Iz tog iznosa ćemo obezbijediti kupovinu potrebne mehanizacije, kao i putem angažmana sredstava civilne zaštite - rekao je kantonalni ministar.

Komentarišući nenaplaćena potraživanja komunalnim preduzećima u iznosu od 120 miliona KM, Pandurević je naveo da je povećana naplata Toplana, Vodovoda i Rada od oko 400.000 KM mjesečno, se stvara mogućnost da i ta preduzeća samostalno mogu kupiti potrebnu opremu.

- Planiramo i povećanje plata radnicima u komunalnoj privredi, čime jačamo konkurentsku sposobnost naše komunalne privrede, a sve ove aktivnosti će dati značajna poboljšanja. Ipak, da bi se to desilo, potrebno je da prođe određeno vrijeme - rekao je Pandurević na pres-konferenciji, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.