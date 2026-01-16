Hoće li SDP pasti ispod 90 hiljada glasova?

U političkim krugovima već odavno je jedno od glavnih pitanja: koliko će, na idućim izborima, pasti SDP? Neki kažu da neće ići ispod 100 hiljada, drugi da će ići ispod 90, ali niko ne vjeruje da će rasti, piše Haris Imamović za Odgovor.ba.
Ova vodeća stranka Trojke suočena je sa krizom kredibiliteta prouzrokovanom time što je vrh stranke uključen u niz kriminalnih afera. Dodatni problem je višegodišnje divljanje cijena životnih troškova, te stagnacija na evropskom putu i generalno iznevjerena obećanja o stabilizaciji odnosa u zemlji. Najteže od svega glasačima je pao podanički odnos prema osovini SNSD-HDZ.
Međutim, problem SDP-a nije samo dojam koji su, kao vlast, stvorili u ovom mandatu. Problem je mnogo dublji. Naime, ova stranka se već 14 godina, tačnije od lokalnih izbora 2012, nalazi u kontinuiranom padu.
SDP je navedeno skrivao, ušavši u proteklih 8 godina, najprije na nivou Kantona Sarajevo a zatim i na višim nivoima, u čvrstu koaliciju sa drugim strankama, prije svih sa NiP-om i Našom strankom. Ali, naredni izbori bi mogli biti događaj istine.
SDP osvoji manje glasova kad pobijedi, nego kad izgubi
Navedeni trend pada SDP-a najbolje ilustriraju izborni rezultati stranke u protekla dva ciklusa.
Tako je SDP, na prošlim izborima, za Parlamentarnu skupštinu BiH, osvojio 129.500 glasova na području Federacije. Nakon toga je, uz asistenciju međunarodne zajednice i HDZ-a, formirao vlast, čime je pridobio etiketu pobjedničke stranke, čime je broj glasova pao u drugi plan.
Međutim, poređenja radi, SDP je imao mnogo bolji rezultat 2018. godine, kada je, za državni parlament, osvojio 140 hiljada glasova u Federaciji. Dakle, imao je deset hiljada glasova više nego 2022. To ukazuje na bitan trend: SDP-u je, čak i kad je bio u opoziciji, padao broj glasova.
Dok je prirodno da stranka, koja je na vlasti, gubi dio glasova, stranka, koja gubi glasove, čak i u opoziciji, nedvojbeno se nalazi u strukturalnoj krizi.
Good bye, Lenin!
Već duže vrijeme, niko ne očekuje da SDP ponovi uspjeh iz 2010. godine, kada je, za Parlamentarnu skupštinu BiH, osvojio, iz ove perspektive, nevjerovatnih 266 hiljada glasova u Federaciji, uz 18 hiljada u RS-u.
Dakle, SDP je 2010. imao duplo više glasova nego što je imao na prošlim izborima.
Kada se zapitamo o razlozima zbog kojih je na djelu ovaj kontinuirani pad SDP-a, nameće se misao da je SDP politički i pravni sljednik Saveza komunista Jugoslavije, te da zapravo, prije svega drugog, biologija čini svoje. Jednostavno kazano, mnogi od SDP-ovih glasača iz 2010. godine odavno nisu među živima, a stranka ih nije bila u stanju nadomjestiti s nešto mlađim glasačima.
U ukupnu računu valja dodati i sveopću krizu socijaldemokratije u Evropi i svijetu. Dovoljno je pogledati region i vidjet ćemo na djelu radikalan trend pada podrške socijaldemokratima, bivšim komunistima.
SDP u Hrvatskoj nije bio na vlasti još od 2014. godine. Demokratska partija socijalista Mile Đukanovića već 5 godina nije u vlasti u Crnoj Gori. Također, Zoran Zaev koji je svojedobno bio prava regionalna zvijezda, već odavno je otišao u prošlost. Tek u Albaniji i na Kosovu, na vlasti su stranke, koje se opredjeljuju kao socijaldemokratske, mada je teško reći za Edija Ramu, a naročito za Albina Kurtija da je klasični socijaldemokrat.
Najniža tačka
Najniža tačka na kojoj je SDP bio u novije vrijeme jeste ona iz 2014, kada je, za Parlamentarnu skupštinu BiH, u Federaciji osvojio samo 92 hiljade glasova.
Kandidat SDP-a za člana Predsjedništva BiH Bakir Hadžiomerović prošao je još gore, dobivši samo 75 hiljada glasova. Kada tu cifru uporedimo sa 337 hiljada glasova, koliko je Željko Komšić, kao kandidat SDP-a, osvojio 2010. godine, onda je jasna razmjera katastrofe kroz koju je vodeća socijaldemokratska stranka prošla u to doba.
SDP je 2014. osvojio dodatnih 15 hiljada glasova, za Parlamentarnu skupštinu BiH, u Republici Srpskoj, što je, dodamo li federalne glasove, značilo da su za ovaj nivo vlasti imali 108 hiljada.
Tada je tih 108 hiljada glasova bilo nezamisliva katastrofa, dok bi mnogi u SDP-u na idućim izborima, 2026, bili zadovoljni kada bi dobili 107 hiljada.
S obzirom da je i na prošlim izborima SDP imao neimpresivnih 129,5 hiljada, čini se vjerovatnijim da će ovaj put SDP, nakon četiri godine na vlasti, kada se saberu glasovi iz oba entiteta za nivo Parlamentarne skupštine BiH, ići ispod 90 hiljada. Poređenja radi, novoosnovani NiP je na prošlim općim izborima imao 80 hiljada.
U Bosni i Hercegovini danas živi znatno manje ljudi, nego 2010. godine, SDP je gotovo jednako nepopularan kao i u vrijeme prvog Nikšićevog mandata u premijerskoj fotelj, a uzmemo li u obzir kontinuirane negativne trendove u SDP-u, u proteklih deceniju i po, jasno je da ovoj stranci slijedi neviđen debakl.