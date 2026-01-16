Hoće li SDP pasti ispod 90 hiljada glasova?

U političkim krugovima već odavno je jedno od glavnih pitanja: koliko će, na idućim izborima, pasti SDP? Neki kažu da neće ići ispod 100 hiljada, drugi da će ići ispod 90, ali niko ne vjeruje da će rasti, piše Haris Imamović za Odgovor.ba.

Ova vodeća stranka Trojke suočena je sa krizom kredibiliteta prouzrokovanom time što je vrh stranke uključen u niz kriminalnih afera. Dodatni problem je višegodišnje divljanje cijena životnih troškova, te stagnacija na evropskom putu i generalno iznevjerena obećanja o stabilizaciji odnosa u zemlji. Najteže od svega glasačima je pao podanički odnos prema osovini SNSD-HDZ.

Međutim, problem SDP-a nije samo dojam koji su, kao vlast, stvorili u ovom mandatu. Problem je mnogo dublji. Naime, ova stranka se već 14 godina, tačnije od lokalnih izbora 2012, nalazi u kontinuiranom padu.

SDP je navedeno skrivao, ušavši u proteklih 8 godina, najprije na nivou Kantona Sarajevo a zatim i na višim nivoima, u čvrstu koaliciju sa drugim strankama, prije svih sa NiP-om i Našom strankom. Ali, naredni izbori bi mogli biti događaj istine.

SDP osvoji manje glasova kad pobijedi, nego kad izgubi

Navedeni trend pada SDP-a najbolje ilustriraju izborni rezultati stranke u protekla dva ciklusa.

Tako je SDP, na prošlim izborima, za Parlamentarnu skupštinu BiH, osvojio 129.500 glasova na području Federacije. Nakon toga je, uz asistenciju međunarodne zajednice i HDZ-a, formirao vlast, čime je pridobio etiketu pobjedničke stranke, čime je broj glasova pao u drugi plan.

Međutim, poređenja radi, SDP je imao mnogo bolji rezultat 2018. godine, kada je, za državni parlament, osvojio 140 hiljada glasova u Federaciji. Dakle, imao je deset hiljada glasova više nego 2022. To ukazuje na bitan trend: SDP-u je, čak i kad je bio u opoziciji, padao broj glasova.

Dok je prirodno da stranka, koja je na vlasti, gubi dio glasova, stranka, koja gubi glasove, čak i u opoziciji, nedvojbeno se nalazi u strukturalnoj krizi.