Anketa / Pijete li vodu sa česme u Sarajevu?

Redukcije vode na području Kantona Sarajevo postale su gotovo uobičajene, a radovi na popravkama cijevi su veoma česti. Ipak, koliko je uopće sigurna voda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i da li je za piće?!

Od ove sedmice u državama EU, osim bakteriološkog stanja s vodom i drugih parametara o teškim metalima i materijama štetnim po zdravlje ljudi, mora se pratiti i takozvani PFAS - grupa opasnih industrijskih hemikalija koje se koriste u industriji i ne razgrađuju se.