Anketa / Pijete li vodu sa česme u Sarajevu?

Redukcije vode na području Kantona Sarajevo postale su gotovo uobičajene, a radovi na popravkama cijevi su veoma česti.
Ipak, koliko je uopće sigurna voda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i da li je za piće?!
PITAMO VAS
Sarajevo i danas koristi neke vodovode iz austro-ugarskog perioda
Voda sa česme. Facebook
Redukcije vode na području Kantona Sarajevo postale su gotovo uobičajene, a radovi na popravkama cijevi su veoma česti.
Ipak, koliko je uopće sigurna voda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i da li je za piće?!
Od ove sedmice u državama EU, osim bakteriološkog stanja s vodom i drugih parametara o teškim metalima i materijama štetnim po zdravlje ljudi, mora se pratiti i takozvani PFAS - grupa opasnih industrijskih hemikalija koje se koriste u industriji i ne razgrađuju se.
Sarajevo i danas koristi neke vodovode iz austro-ugarskog perioda. Još početkom 18. stoljeća grad je imao oko 55 km vodovoda, dok je Beč je imao prvi vodovod tek 1870. godine.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"