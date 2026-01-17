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Anketa / Pijete li vodu sa česme u Sarajevu?

Sarajevo i danas koristi neke vodovode iz austro-ugarskog perioda

Voda sa česme. Facebook

A. O.

17.1.2026

Redukcije vode na području Kantona Sarajevo postale su gotovo uobičajene, a radovi na popravkama cijevi su veoma česti.

Ipak, koliko je uopće sigurna voda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i da li je za piće?!

Od ove sedmice u državama EU, osim bakteriološkog stanja s vodom i drugih parametara o teškim metalima i materijama štetnim po zdravlje ljudi, mora se pratiti i takozvani PFAS - grupa opasnih industrijskih hemikalija koje se koriste u industriji i ne razgrađuju se.

Sarajevo i danas koristi neke vodovode iz austro-ugarskog perioda. Još početkom 18. stoljeća grad je imao oko 55 km vodovoda, dok je Beč je imao prvi vodovod tek 1870. godine.

# VODA
# VODA ZA PIĆE
# ČESMA
# SARAJEVO
# BIH
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