MUP USK zapošljava 100 novih policijskih službenika

Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova tog kantona za pokretanje procedure zapošljavanja 100 novih policijskih službenika u Upravi policije, s ciljem jačanja kadrovskih kapaciteta zbog velikog broja odlazaka u penziju tokom ove i naredne godine, prenosi Fena.

Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade USK podržali su danas na sjednici prijedlog ministra unutrašnjih poslova Adnana Habibije za popunu upražnjenih radnih mjesta u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

Planirano je zapošljavanje ukupno 100 novih službenika – 10 u početnom činu "mlađi inspektor" i 90 u početnom činu "policajac". Njihov prijem u radni odnos započet će nakon završetka školovanja u 2026. godini, a prethodno će biti raspisan javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibija izjavio je da je riječ o nastavku kontinuiranih aktivnosti na jačanju kadrovskih kapaciteta policije.

- Ovo je jedan kontinuitet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, gdje jednostavno želimo ojačati policijske snage, s obzirom na to da ove godine 339 policijskih službenika odlazi u zasluženu penziju. Trenutno na Policijskoj akademiji Federalne uprave policije imamo 168 policijskih službenika, a očekujemo da se, nakon dodatnih sigurnosnih provjera, još određen broj kadeta pridruži svojim kolegama - rekao je Habibija.

Dodaje, da je u 2026. godini, pored tih 168 koji se trenutno nalaze na Policijskoj akademiji, planirano zapošljavanje još dodatnih 100 policijskih službenika, odnosno 90 policajaca u početnom činu i 10 policijskih službenika u činu mlađeg inspektora.

- Ovo je jedan vid kapacitiranja MUP-a, jer vidimo da je nedostatak policijskih službenika aktuelan problem u svim sigurnosnim i policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini - izjavio Habibija.