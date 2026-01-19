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BIHAĆ

Vlada USK traži rješenja za potraživanja bivših radnika DI Ključ

Zbog neizmirenih obaveza nakon stečaja, predstavnici bivših radnika Drvne industrije Ključ razgovarali su s premijerom Unsko-sanskog kantona

Sastanak s premijerom USK. FENA

FENA

19.1.2026

Zbog neizmirenih obaveza nakon stečaja, predstavnici bivših radnika Drvne industrije Ključ razgovarali su s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem i ministricom privrede Samrom Mehić o mogućnostima zaštite svojih prava.

Problem rješavanja obaveza prema nekadašnjim radnicima Drvne industrije Ključ bio je tema sastanka kojem su prisustvovali i skupštinski zastupnik Elvir Risović te predsjedavajući Općinskog vijeća Ključ Alen Šehić.

Drvna industrija Ključ u prijeratnom periodu bila je jedan od najznačajnijih privrednih subjekata na području općine Ključ, zapošljavajući veliki broj radnika i predstavljajući važan oslonac lokalne ekonomije. Nakon provođenja stečajnog postupka, obaveze prema svim radnicima nisu u potpunosti izmirene, zbog čega su se bivši uposlenici obratili predstavnicima kantonalne vlasti s apelom da, u okviru svojih nadležnosti, reaguju u zaštiti njihovih prava.

- Nekadašnji radnici DI Sanica i pored dugogodišnjeg čekanja i složenosti postupaka, očekuju konkretnije institucionalne korake kako bi se pronašlo rješenje za isplatu zaostalih potraživanja i zaštitu njihovih prava - istaknuto je tokom sastanka.

Predstavnici Vlade Unsko-sanskog kantona istakli su spremnost da se, u saradnji s drugim nadležnim institucijama, sagledaju pravne mogućnosti i postojeći okvir djelovanja s ciljem pronalaska održivog rješenja.

Sastanak je ocijenjen kao nastavak dijaloga između radnika i institucija, uz naglasak da pitanje neizmirenih obaveza prema bivšim radnicima Drvne industrije Ključ zahtijeva sistemski i odgovoran institucionalni pristup. 

# VLADA USK
# MUSTAFA RUŽNIĆ
# SAMRA MEHIĆ
# DI KLJUČ
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