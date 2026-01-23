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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas oblačno: Temperature do 10 stepeni, a na jugu zemlje do 12

Slaba i povremena kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a lokalno je moguća i u Krajini

Danas oblačno. Fena

S. S.

23.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. 

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. 

Slaba i povremena kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a lokalno je moguća i u Krajini. 

Vjetar je slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje od 4 do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 5 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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