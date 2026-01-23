Mokri kolovozi, oprez zbog poledice, magle i odrona

U Bosni i Hercegovini jutros su pretežno vlažnim i mokrim kolovozima, dok u višim predjelima postoji opasnost od poledice zbog niskih temperatura.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost, posebno u kotlinama i na širem području Bihaća, Gornjeg Vakufa/Uskoplja (Makljen), Livna, Kupresa, Tomislavgrada, Glamoča, Bosanskog Grahova, kao i širem području Mostara i zapadnog dijela Sarajeva. Vozači se upozoravaju i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz, a posebno se izdvajaju putni pravci Karanovac-Kneževo, Turbe-Banja Luka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Iz IC BiHAMK-a savjetuju smanjenje brzine kretanja, veći razmak između vozila te dodatna pažnja na dionicama sa mogućom poledicom i smanjenom vidljivošću.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.