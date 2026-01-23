Klub Bošnjaka bez veta: Nova Vlada RS danas preuzima dužnost

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na trosatnoj sjednici nije postigao saglasnost o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi s odlukom o izboru nove Vlade RS s premijerom Savom Minićem na čelu. Osnov za donošenje ovakve odluke bila je činjenica da je Minića za mandatara predložila v.d. predsjednice RS Ana Trišić Babić, iako Ustav RS ne poznaje poziciju vršioca dužnosti predsjednika entiteta. Za aktiviranje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Klubu s osam delegata bilo je potrebno pet glasova. Protiv donošenja takve odluke bili su Srebrenka Golić, Igor Bošnjak i Aida Prešić, Armin Hamzić (SDP), Smail Mešić (BH Zeleni), Adil Osmanović (Naprijed) i Alija Tabaković (SDA) bili su za, ali je presudio Dževad Mahmutović (SDA) koji je ostao suzdržan.
- Glasanje je jasan pokazatelj da postoji dogovor između SDA i SNSD-a, koji je sigurno vezan za oktobarske izbore. Ovo je četvrti put da delegati SDA iskaču i ne glasaju zajedno s ostalim probosanskim delegatima. Tri puta je to uradio Mahmutović, a jednom Tabaković – kaže delegat Armin Hamzić, te dodaje da je Klub Bošnjaka dao legitimitet novoj vladi i da se to nije smjelo desiti.