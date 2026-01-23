Klub Bošnjaka bez veta: Nova Vlada RS danas preuzima dužnost

- Glasanje je jasan pokazatelj da postoji dogovor između SDA i SNSD-a, koji je sigurno vezan za oktobarske izbore. Ovo je četvrti put da delegati SDA iskaču i ne glasaju zajedno s ostalim probosanskim delegatima. Tri puta je to uradio Mahmutović, a jednom Tabaković – kaže delegat Armin Hamzić, te dodaje da je Klub Bošnjaka dao legitimitet novoj vladi i da se to nije smjelo desiti.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na trosatnoj sjednici nije postigao saglasnost o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi s odlukom o izboru nove Vlade RS s premijerom Savom Minićem na čelu. Osnov za donošenje ovakve odluke bila je činjenica da je Minića za mandatara predložila v.d. predsjednice RS Ana Trišić Babić, iako Ustav RS ne poznaje poziciju vršioca dužnosti predsjednika entiteta. Za aktiviranje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Klubu s osam delegata bilo je potrebno pet glasova. Protiv donošenja takve odluke bili su Srebrenka Golić, Igor Bošnjak i Aida Prešić, Armin Hamzić (SDP), Smail Mešić (BH Zeleni), Adil Osmanović (Naprijed) i Alija Tabaković (SDA) bili su za, ali je presudio Dževad Mahmutović (SDA) koji je ostao suzdržan.

Predsjednik Kluba Alija Tabaković kazao nam je da je njegov stranački kolega Dževad Mahmutović svoj stav pravdao time da ovu odluku treba ocijeniti Ustavni sud BiH i da ona nema veze s vitalnim nacionalnim interesom Bošnjaka.

– Ja mislim da je gospodin Mahmutović trebao glasati za pokretanje mehanizma. Na kraju, u ovom entitetu ništa nije po zakonu, uglavnom je sve politički, pa neka i naša odluka bude takva. A vjerujem da je bilo elemenata itekako. Dobili smo odluku o izboru Vlade RS, gdje su samo nabrojana imena i pozicije koje će obnašati i nismo imali nijedan argument da je ispunjen ustavni uslov da je petero ministara iz bošnjačkog naroda. Ne možemo iz medija prikupljati informacije ko je Srbin, ko Hrvat, a ko Bošnjak. Mislim da se trebalo ići s mehanizmom zaštite vitalnog interesa, ali kolega Mahmutović je to gledao s pravne strane i donio odluku koja, po mom mišljenju, nije trebala takva biti – ističe Tabaković.

Odluka o imenovanju premijera i članova ekspresno je jučer objavljena u Službenom glasniku i Vlada RS je dobila mogućnost da već od danas počne da radi. Ovlašteni apelanti Ustavnom sudu BiH mogu podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti.