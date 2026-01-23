Naser Orić: "Zvao sam Mahmutovića da spasimo ljude, a on je samo opsovao"

U ekskluzivnom i burnom istupu za FACE TV , ratni komandant Srebrenice Naser Orić iznio je teške optužbe na račun Dževada Mahmutovića, funkcionera SDA i delegata u Vijeću naroda RS. Orić se distancirao od aktuelnih političkih igara, ali je otvorio "pandorinu kutiju" o poslijeratnom profitiranju, tvrdeći da ga s Mahmutovićem spaja samo zajednička prošlost u Podrinju, ali ne i moralni kodeks.

Najšokantniji trenutak intervjua uslijedio je kada je Orić prepričao telefonski razgovor s Mahmutovićem iz jula 2015. godine, tokom incidenta s Aleksandrom Vučićem u Potočarima. Dok je Orić, kojem je bio zabranjen dolazak na dženazu, s planine zabrinuto zvao da vidi šta se dešava s narodom, Mahmutović mu je navodno odgovorio rečenicom koja će dugo odjekivati:

- Zvao sam ga da ostane uz narod, a on mi je rekao: 'Jeb*o te narod, bit će krvi do koljena!' i već je bio pobjegao do Milića“, izjavio je Orić, optužujući Mahmutovića za kukavičluk u ključnim trenucima.

Milionska pljačka u Memorijalnom centru?

Orić je direktno pozvao istražne organe, prvenstveno SIPU, da ispitaju tendersku dokumentaciju vezanu za rekonstrukciju fabrike akumulatora u Potočarima. Tvrdi da je Mahmutović, dok je bio u Upravnom odboru, učestvovao u malverzacijama s prodajom skupocjenog dvostrukog aluminijskog krova.

Orić tvrdi da se aluminij s Memorijalnog centra prodavao na crnoj berzi "mačku iz Kalesije", dok su istovremeno izvučeni milioni za hotel „Laura“ koji nikada nije otvoren.

- Tim parama je finansirao djecu na prestižnim fakultetima u Londonu i Americi, dok moja djeca moraju biti ovdje, a ja nemam ni pasoša - ogorčen je Orić.

"Drže ga u šahu"

Komentarišući Mahmutovićevu nedavnu suzdržanost prilikom glasanja u RS-u, što je omogućilo formiranje nove Vlade, Orić smatra da se ne radi o ideologiji, već o ucjeni. Prema njegovim riječima, strukture iz RS-a drže Mahmutovića "u šahu" zbog njegovog ranijeg kriminala, te on svojim odlukama zapravo kupuje vlastitu slobodu od procesuiranja.

"Novokomponovane patriote"

Posebno oštar Orić je bio prema onome što naziva "novokomponovanim patriotizmom" s društvenih mreža.

- Ja se patim u ovoj vukojebini, bez struje i vode, čuvam krave da bih preživio. A oni u toplim stanovima samo gledaju lični interes. Lako je onima koji nisu vidjeli krv da viču 'pucaj' iz udobnih fotelja - poručio je bivši komandant, naglašavajući da više neće dozvoliti da ga iko povezuje s, kako kaže, „ološem i kriminalcima“.