Sunčan dan u Tuzli: Građani u šetnji, bašte kafića pune

Dnevna temperatura koja je danas u Tuzli dostigla 14 stepeni, uz sunce koje se probijalo kroz oblake, izmamilo je brojne građane u centar grada.

Nakon dužeg perioda obilježenog niskim temperaturama, minusima i ledom koji se zadržavao na trotoarima i oko saobraćajnica, jugo je tokom jučerašnjeg i današnjeg dana dovelo do topljenja snijega i osjetnog zatopljenja.

Promjena vremenskih prilika iskoristila se za boravak na otvorenom, pa su mnogi Tuzlaci proveli dio dana u šetnji gradskim ulicama.

Sunčani intervali i toplije vrijeme doveli su i do većeg broja posjetilaca u baštama kafića u centru grada, gdje su građani boravili tokom dana.