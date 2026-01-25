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ZATOPLJENJE

Sunčan dan u Tuzli: Građani u šetnji, bašte kafića pune

Promjena vremenskih prilika iskoristila se za boravak na otvorenom, pa su mnogi Tuzlaci proveli dio dana u šetnji gradskim ulicama

Građani u šetnji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

25.1.2026

Dnevna temperatura koja je danas u Tuzli dostigla 14 stepeni, uz sunce koje se probijalo kroz oblake, izmamilo je brojne građane u centar grada.

Nakon dužeg perioda obilježenog niskim temperaturama, minusima i ledom koji se zadržavao na trotoarima i oko saobraćajnica, jugo je tokom jučerašnjeg i današnjeg dana dovelo do topljenja snijega i osjetnog zatopljenja.

Promjena vremenskih prilika iskoristila se za boravak na otvorenom, pa su mnogi Tuzlaci proveli dio dana u šetnji gradskim ulicama.

Sunčani intervali i toplije vrijeme doveli su i do većeg broja posjetilaca u baštama kafića u centru grada, gdje su građani boravili tokom dana.

# TUZLA
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