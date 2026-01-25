Uhapšeno 11 navijača nakon sukoba Delija i Torcide, devet su državljani Hrvatske: Graničnoj policiji rekli da idu na humanitarni turnir

Nakon sinoćnje tučnjave navijača Hajduka i Crvene Zvezde u Dubravama (Živinice) u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, u kojoj je učestvovalo desetine pripadnika obje navijačke grupe, pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona priveli su više pripadnika Torcide, a po nalogu Tužilaštva TK.
Privedeni su Josip Kustura, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marino Kristijan Mikeli, Roko Kalašić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Vukasović Petar i Pero Vujčić, svi iz Splita. Također, Roko Kalašić iz Pule, Alen Barunčić iz Vinkovaca i Duje Penić iz Ploča, piše Istraga.ba.
Osim njih, privedeni su i Andrija Jokić iz Brčko Distrikta, Marko Primorec iz Mostara i Josip Sivrić iz Mostara. Većini će biti određen pritvor.
Pripadnici MUP-a TK su prethodno priveli 93 lica. Policija je utvrdila da je prethodno na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena Zvezda te da je do tučnjave došlo odmah po njihovom izlasku iz kruga aerodroma gdje ih je čekala Torcida. U tučnjavi su povrijeđena 23 lica.
Navijači iz Splita i Trogira ušli su u BiH na Graničnom prelazu Kamensko. Službenicima GP su kazali da su krenuli na humanitarni turnir u Žepče.
Stefan Vukšić (2000) iz Prijedora zadržan je na liječenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju.
Teške tjelesne povrede konstatovane su u Klinici za ortopediju Nikoli Kalamandu (1983.) iz Teslića, Davidu Rikiću (2005.) iz Petrova i Zdravku Dujiću (2000.) iz Prijedora. Lakše tjelesne poverede zadobili su Miloš Adžić (2004.) iz Banje Luke, Velimir Mihajlović (1990.) iz Banje Luke, Ognjen Kecman (2003.) iz Prijedora, Ognjen Filipović (1996.) iz Banje Luke, Marko Žarić (1996.) iz Bijeljine, Zdravko Dujić (2000.) iz Prijedora, Gliša Manojlović (2005.) iz Doboja, Nikola Drinić (1992.) iz Laktaša, Đorđe Stević (1999.) iz Banje Luke, Damajan Kapetanović (2005.) iz Bijeljine, Marko Zarić (1996.) iz Bijeljine, Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Tomislav Kustura (1986.) iz Splita, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Josip Kustura (1987.) iz Splita, Petar Vukojević (1981.) iz Splita, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira, Duje Perić (1996.) iz Ploča i Alen Barančić (2004.) iz Splita.