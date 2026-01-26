Vijeće ministara BiH usvojilo detaljnu analizu Programa reformi BiH

Na današnjoj sjednici Vijeća ministra BiH usvojena je Detaljna analiza dokumenta Program reformi Bosne i Hercegovine, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje na zahtjev Vijeća ministara BiH u skladu sa zaključcima 33. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Cilj analize je pružiti informaciju donositeljima odluka o sadržaju dokumenta Reformske agende BiH, prioritetima i operativnim koracima potrebnim za njenu provedbu, uz naglasak na povezanost reformi s evropskim integracijama, održivim privrednim rastom i jačanjem institucija.

- Analiza pruža pregled indikativnih reformi te osigurava temelj za donositelje odluka o potrebnim operativnim koracima za upravljanje njenom provedbom - navode iz Vijeća ministara BiH.

Akti uključuju: uspostavu koordinacijske platforme (policy board) za provedbu Agende, integraciju reformskih koraka u budžetske cikluse i obvezne razvojne planove institucija svih nivoa vlasti i osiguranje mehanizama međuinstitucionalne saradnje (država, entiteti, Brčko distrikt i kantoni).

Opći cilj je usmjeren na izgradnju funkcionalne i održive ekonomije te jačanje institucija i vladavine prava, dok su specifični ciljevi usmjereni na reformske prioritete u oblastima demokracije, energetike, digitalizacije, obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, priopćeno je iz VMBiH.