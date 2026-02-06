„Jedinstvo u raznolikosti“ mr. Sahudina Kačara

Pred velikim brojem posjetilaca i predstavnika kulturno-umjetničkih društava, u prostorijama Centra, publikaciju su predstavili promotori: akademik Faruk Dizdarević, prof. dr. Husein Zvrko, prof. dr. Hazim Bašić i mr. Enver Šadinlija.

U Centru za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“ u općini Novi Grad Sarajevo sinoć je održana promocija stručne publikacije „Jedinstvo u raznolikosti – priručnik za rukovođenje folklornim ansamblom“, autora mr. sci. Sahudina Kačara.

Značaj u očuvanju bh. kulturne baštine

U svojim izlaganjima promotori su govorili o konceptualnom okviru, metodološkoj strukturi i praktičnoj primjenjivosti ovog udžbenika, naglašavajući njegov značaj za sistematsko očuvanje nematerijalne kulturne baštine, kao i za unapređenje stručnog, pedagoškog i organizacijskog rada folklornih ansambala u Bosni i Hercegovini, regionu i dijaspori.

- „Jedinstvo u raznolikosti“ predstavlja interdisciplinarni doprinos oblastima folkloristike, kulturne pedagogije i menadžmenta u kulturi. Kroz devet tematski jasno strukturiranih poglavlja, publikacija nudi teorijski utemeljene i praktično primjenjive metode rada, planiranja i realizacije folklorne nastave. Poseban akcent stavljen je na stručno vođenje folklornih grupa, postizanje održivih kvalitativnih standarda i razvoj kompetencija rukovodilaca, što se prepoznaje kao jedan od ključnih zadataka savremenih kulturnih institucija i kulturno-umjetničkih društava - kazao je za „Avaz“ autor publikacije mr. sci. Sahudin Kačar.

Tamburaši doprinijeli atmosferi

Veliki broj prisutnih, profesionalna organizacija uprave Centra za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“ i stručno utemeljena izlaganja promotora, doprinijeli su da promocija protekne u skladu s visokim akademskim i institucionalnim standardima kulturno-edukativnih manifestacija.

Poseban doprinos izuzetnoj atmosferi dali su članovi Tamburaškog sarajevskog orkestra Asocijacije „BH Folk Fest“, pod stručnim vodstvom maestra Vedrana Čičića, koji su ovu promociju obogatili izvedbama prepoznatljivih kompozicija i tradicionalnih melodija.