Visit Sarajevo: Promocija turizma Sarajeva i BiH na svjetskoj turističkoj mapi u Saudijskoj Arabiji

Turistička zajednica Kantona Sarajevo nastavlja promociju turizma Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te su od 28. do 30. januara ove godine organizirali nastup na Jeddah International Travel & Tourism Exhibition (JTTX 2026) – Internacionalnom sajmu putovanja i turizma koji se održava u Saudijskoj Arabiji.

Turističke destinacije

Turistička zajednica KS na sajmu nastupa sa suizlagačima - Turističkom zajednicom Srednjobosanskog kantona, zatim turističkim agencijama i hotelijerima.

- Na zajedničkom štandu promovišemo naše turističke destinacije i atraktivne lokalitete, kulturnu i prirodnu baštinu, sadržaje aktivnog i cjelogodišnjeg turizma te turističke kapacitete koji ovu regiju čine prepoznatljivom i konkurentnom na međunarodnom turističkom tržištu - navode iz Turističke zajednice KS.

Poseban fokus stavljen je na B2B susrete s turističkim agencijama i turoperatorima, u okviru kojih se realiziraju konkretni poslovni razgovori usmjereni na uspostavljanje saradnje i usmjeravanje direktnih rezervacija prema nositeljima turističke ponude.

Međunarodna platforma

Radi se o sajmu koji predstavlja jedinstvenu međunarodnu platformu za turizam koja je namjenjena predstavljanju turističkih destinacija iz cijelog svijeta, povezivanju turističkih profesionalaca (B2B) i direktnim kontaktima s putnicima (B2C), promociji turističkih proizvoda, aranžmana, hotela, aviokompanija, turoperatora i drugih usluga u turizmu, te umrežavanju i sklapanju poslova između izlagača i posjetilaca.

Sajam se tradicionalno smatra jednim od najvažnijih turističkih događaja na Saudijskom poluostrvu i privlači veliki broj učesnika i posjetilaca.

Prethodna izdanja sajma su pokazala značajnu internacionalnu prisutnost, gdje je registrovano više od 29.000 posjetilaca, a 172 izlagača iz više od 27 zemalja učestvovalo je na ranijim izdanjima.

To ukazuje da događaj privlači utjecajne predstavnike turističke industrije i da je dobra prilika za umrežavanje, saopćeno je iz Turističke zajednice KS.