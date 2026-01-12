BiH – Idealna destinacija za Nizozemce: Outdoor avanture, kampovanje i netaknuta priroda na dohvat ruke

Turistička zajednica Kantona Sarajevo započela je ovogodišnju međunarodnu promociju na renomiranom Vakantiebeurs sajmu, koji se od 8. do 11. januara 2026. održavao u Royal Jaarbeurs Exhibition & Convention Centre u Utrehtu.

- Prezentovali smo našu bogatu ponudu za nizozemske turiste, koji su ljubitelji prirode, aktivnog odmora i autentičnih iskustava. Sa svojim netaknutim planinama, rijekama, jezerima i bogatom kulturom, BiH je idealna destinacija za outdoor avanture - rafting, planinarenje, zatim kampovanje i glamping, te biciklizam i hiking. Nudimo autentični kulturu i gostoprimstvo – toplina lokalnog stanovništva, tradicionalna hrana i historijski gradovi koji pružaju iskustvo koje se ne zaboravlja- ističu iz Turističke zajednice KS.

BiH je pristupačna, sigurna i sve traženija među turistima koji žele više od klasičnog odmora – a upravo to je ono što nizozemski putnici sve više traže. Veliki dio stanovništva u Holandiji redovno putuje – prema statistikama, čak 72% odraslih ljudi ide na odmor tokom ljeta, s prosječnom dužinom putovanja oko 9 dana, što pokazuje snažnu kulturu putovanja i interes za destinacijama širom Evrope i svijeta. Često biraju opuštajuće odmore i destinacije s prirodom, kulturom i kombinacijom aktivnosti. Oni su među najaktivnijim putnicima u Evropi, uz prosječno 2,5 putovanja godišnje po osobi.