NAKON PROTESTA PRED SUDOM

Vozač sarajevskog tramvaja pušten na slobodu

Podsjećamo, Tužilaštvo KS tražilo je ranije jednomjesečni pritvor za njega

Adnan Kasapović: Pušten na slobodu. Screenshot

Piše: Amila Ovčina

15.2.2026

Vozač sarajevskog tramvaja Adnan Kasapović danas je pušten na slobodu nakon što je bio uhapšen zbog nesreće koja se dogodila u Sarajevu u četvrtak.

On je vozio tramvaj od Željezničke stanice ka Baščaršiji, međutim, desila se stravična nesreća u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić. 

Podsjećamo, Tužilaštvo KS tražilo je ranije jednomjesečni pritvor za njega. 

Njemu je pritvor bio zatražen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti. Sinoć je održano ročište na kojem se vozač izjasnio da nije kriv za nesreću.

