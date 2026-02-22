PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik poručio: Pomest ćemo opoziciju na izborima

Dobit ćemo dvotrećinsku većinu s našim koalicionim partnerima, rekao je

Milorad Dodik. Screenshot

S. S.

22.2.2026

SNSD ima organizaciju i pomešćemo opoziciju na ovim izborima, mogu da se udružuju s kim god hoće, poručio je ovo predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, naglašavajući da je suština upravo u organizaciji.

- Dobit ćemo dvotrećinsku većinu s našim koalicionim partnerima. Vjerujem da će SNSD biti u apsolutnoj većini - rekao je Dodik.

Dodik je, nakon toga, poručio opozicionim predstavnicima u Republici Srpskoj da se “konačno okupe” i da iniciraju sastanak, kojem će i on prisustvovati.

- Moja poruka opoziciji je da se konačno okupe. Imate sada novog predsjednika Republike Srpske, inicirajte da sazove sastanak svih relevantnih političkih faktora - rekao je Dodik.

# SNSD
# MILORAD DODIK
