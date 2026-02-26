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VJETAR SLAB DO UMJEREN

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni

U Sarajevu u jutarnjim satima moguća je magla ili niska oblačnost. Fena

A. O.

26.2.2026

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. 

Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle i niskih oblaka. Poslije podne i krajem dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni.

U Sarajevu u jutarnjim satima moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana sunčanije. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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