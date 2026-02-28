Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SIGURNOST I POLITIKA

Mediji: Iranski predsjednik Pezeškijan bezbjedan i zdrav

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian nije ranjen u američkim i izraelskim napadima, javili su iranski mediji

Masud Pezeškijan. AP Photo / Vahid Salemi

FENA

28.2.2026

Državni mediji Irana naveli su da je Pezeškijan "bezbjedan i zdrav" nakon napada na kvart Teherana gdje se nalazi predsjednički ured.

Prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr, izvor blizak predsjedništvu rekao je da je Pezeshkianovo zdravstveno stanje izvrsno i da nema nikakvih problema. Iranska državna novinska agencija IRNA također je javila da predsjednik nije ranjen, pozivajući se na agencije Mehr i ISNA.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade u subotu ujutro na dijelove glavnog grada Teherana, uključujući kvartove u kojima se nalaze ključne vladine institucije.

Američki predsjednik Donald Tramp saopćio je u subotu da su Sjedinjene Države započele "velike borbene operacije" u Iranu koje pogađaju ciljeve širom zemlje, uključujući i Teheran.

Ta akcija označava najznačajniju američku vojnu operaciju protiv Islamske Republike od revolucije 1979. godine.

Tramp navodi da Iran pokušava obnoviti svoj nuklearni program i razviti rakete dugog dometa sposobne za prijetnju Sjedinjenim Državama.

U video snimku objavljenom na medijskoj platformi Truth Social, Tramp je rekao: Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima, zlobne grupe vrlo teških, strašnih ljudi. 

Njihove prijeteće aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom svijeta.

# TEHERAN
# IRAN
# RAT
# MASOUD PEZESHKIAN
# IZRAEL
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.