Mediji: Iranski predsjednik Pezeškijan bezbjedan i zdrav

Državni mediji Irana naveli su da je Pezeškijan "bezbjedan i zdrav" nakon napada na kvart Teherana gdje se nalazi predsjednički ured.

Prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr, izvor blizak predsjedništvu rekao je da je Pezeshkianovo zdravstveno stanje izvrsno i da nema nikakvih problema. Iranska državna novinska agencija IRNA također je javila da predsjednik nije ranjen, pozivajući se na agencije Mehr i ISNA.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade u subotu ujutro na dijelove glavnog grada Teherana, uključujući kvartove u kojima se nalaze ključne vladine institucije.

Američki predsjednik Donald Tramp saopćio je u subotu da su Sjedinjene Države započele "velike borbene operacije" u Iranu koje pogađaju ciljeve širom zemlje, uključujući i Teheran.