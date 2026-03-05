Od kućne sofre do restoranskog stola: Iftari u Sarajevu od 30 do 70 KM

Bećirović: Luksuz je tamo gdje ga biramo





Ramazan i ove godine donosi posebnu gastronomsku ponudu u sarajevskim restoranima i hotelima, ali rast cijena namirnica i inflacija ostavljaju vidljiv trag na troškovima iftara. Iftar u ugostiteljskim objektima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine može koštati od 30 do 70 KM po osobi, zavisno od broja jela, kvaliteta namirnica i usluge.

Šta se nudi za ove cijene?

Pristupačniji iftarski meniji, po cijeni od oko 30 do 35 KM, obično uključuju osnovne tradicionalne ramazanske sastojke: hurme, limunadu, supu ili čorbu, pitu, glavno jelo, salatu, desert i kafu. Za nešto bogatiju ponudu, cijene se kreću od 35 do 55 KM, a obuhvataju i topla i hladna predjela, raznovrsna glavna jela s prilozima, kao i desert.

U objektima srednje kategorije meniji za iftar mogu koštati i do 60 KM po osobi, s uključenim kompletnim obrokom: supom ili topom, pitom, glavnim jelom, salatom, desertom, limunadom i kafom. Najbogatiji meniji, namijenjeni većim restoranima i hotelima, kreću se od 45 do 65 KM i uključuju hurme, više vrsta predjela, glavna jela s prilozima, desert i napitke.

Većina iftarskih menija u Sarajevu zadržava tradicionalne ramazanske sastojke: hurme, topu, supu ili čorbu, salatu, limunadu i desert. Najveći utjecaj na konačnu cijenu ima izbor glavnog jela, dok dodatna predjela i pića također podižu cijenu menija.