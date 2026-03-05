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INFLACIJA

Od kućne sofre do restoranskog stola: Iftari u Sarajevu od 30 do 70 KM

Danas mnogi radije idu u restoran i plate, a u nekim kompanijama čak postoji praksa da se iftari organizuju i za klijente, ističe Bećirović za “Avaz”

Ramazanski iftari. Facebook

Zerina Voloder

5.3.2026

Bećirović: Luksuz je tamo gdje ga biramo


Ramazan i ove godine donosi posebnu gastronomsku ponudu u sarajevskim restoranima i hotelima, ali rast cijena namirnica i inflacija ostavljaju vidljiv trag na troškovima iftara. Iftar u ugostiteljskim objektima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine može koštati od 30 do 70 KM po osobi, zavisno od broja jela, kvaliteta namirnica i usluge.

Šta se nudi za ove cijene?

Pristupačniji iftarski meniji, po cijeni od oko 30 do 35 KM, obično uključuju osnovne tradicionalne ramazanske sastojke: hurme, limunadu, supu ili čorbu, pitu, glavno jelo, salatu, desert i kafu. Za nešto bogatiju ponudu, cijene se kreću od 35 do 55 KM, a obuhvataju i topla i hladna predjela, raznovrsna glavna jela s prilozima, kao i desert.

U objektima srednje kategorije meniji za iftar mogu koštati i do 60 KM po osobi, s uključenim kompletnim obrokom: supom ili topom, pitom, glavnim jelom, salatom, desertom, limunadom i kafom. Najbogatiji meniji, namijenjeni većim restoranima i hotelima, kreću se od 45 do 65 KM i uključuju hurme, više vrsta predjela, glavna jela s prilozima, desert i napitke.

Većina iftarskih menija u Sarajevu zadržava tradicionalne ramazanske sastojke: hurme, topu, supu ili čorbu, salatu, limunadu i desert. Najveći utjecaj na konačnu cijenu ima izbor glavnog jela, dok dodatna predjela i pića također podižu cijenu menija.

Bećirović: Luksuz je tamo gdje ga biramo. Ustupljena fotografija

Luksuz ili tradicija?

Sve više bh. građana bira iftar u restoranima zbog praktičnosti i društvene atmosfere, ali rast cijena pokazuje da se ovakav način proslave mjeseca posta može pretvoriti u luksuz koji nije dostupan svima. Za četveročlanu porodicu, račun može lako doseći do 280 KM, što je za mnoge znatan trošak.

Davud Bećirović, ekonomski stručnjak, za “Avaz” ističe:

- U suštini, iftar se počinje komercijalizirati. Nekada su ljudi jedni druge pozivali kod kuće, kuhali cijeli dan i dijelili skroman obrok. Danas mnogi radije idu u restoran i plate, a u nekim kompanijama čak postoji praksa da se iftari organizuju i za klijente. Vidimo iftare od 40, 50, 70 KM, pa čak i više od stotinu KM. Luksuz je tamo gdje ga biramo. Moj savjet je da se vratimo na kućne iftare, jer je u ramazanu bitnije dijeliti ono što imamo, a ne trošiti previše vani.

Iftar kod kuće

Stručnjaci savjetuju da se tokom ramazana vrati pažnja na tradicionalnu porodičnu praksu – pripremu iftara kod kuće, gdje se čak i skromnim jelom može izraziti zajedništvo i duh mjeseca posta. Lijepa praksa svake godine je u brojnim džamijama u Sarajevu da se organiziraju besplatni iftari za postače i džematlije. Smisao ramazana i iftara jeste da jedemo i pijemo, ali ne pretjerujemo.

Rast cijena namirnica i inflacija čine iftare u restoranima u Sarajevu sve skupljim

# IFTARI
# INFLACIJA
# CIJENE IFTARA
# DAVUD BEĆIROVIĆ
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