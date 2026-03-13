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SARAJEVO

Još jedan padobranski skok sa Avazovog tornja

Ovoga puta radi se o nenajavljenom skoku

Avaz Twist Tower. Avaz

Avaz.ba

13.3.2026

Ovih dana se pojavio snimak skoka skakača pod maskom, koji je, suprotno pravilima, uspio da preskoči zaštitnu ogradu na vrhu tornja i skoči sa padobranom.

Inače, ovo nije prvi put da se tako nešto dešava. Poznat je skok Dimona, koji je pod pokroviteljstvom Red Bulla i uz neophodne saglasnosti izveo skok padobranom i ima višemilionske preglede.

Ovoga puta radi se o nenajavljenom skoku. Pretraživanjem na internetu je otkriveno da je iz Nizozemske i da je skakao sa mnogih poznatih zgrada u svijetu. U Bosni i Hercegovini je skočio i sa zgrade Bosmala.

Skok možete vidjeti ako kliknete OVDJE.

# AVAZ TWIST TOWER
# SKOK
# PADOBRAN
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