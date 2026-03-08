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8. MART

"Avaz Twist Tower" u crvenoj boji povodom Međunarodnog dana žena

Prvi Dan žena je obilježen 28. februara 1909. u SAD deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike

Avaz Twist Tower - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+4
M. Až.

8.3.2026

"Avaz Twist Tower", večeras je u crvenoj boji povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena.

Svakog 8. marta se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Međunarodni dan žena nastao je kao inicijativa socijalističkih organizacija u periodu prije Prvog svjetskog rata u borbi za jednakost, pravo glasa kao i emancipaciji žena.

Prvi Dan žena je obilježen 28. februara 1909. u SAD deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih historijskih događaja, njime se obilježava i požar u fabrici Triangle Shirtwaist u Njujorku 1911. godine kada su poginule 123 žene i djevojčice.

# AVAZ TWIST TOWER
# 8. MART
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