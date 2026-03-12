Ponoćni atak na redakciju i vozača "Dnevnog avaza"

Jutros u 04:27 ispred poslovne zgrade Avaza zaustavilo se vozilo marke Peugeot, registarskih oznaka 008-T-338 iz kojeg je izašlo lice sa psom i počelo hodati ispred objekta.

Lice je započelo snimanje mobitelom, upućujući prijetnje, psovke, nervozno je tražio da neko izađe iz tornja ili će se "on popeti gore".

Također, paket jutarnjeg izdanja dnevnog lista je nezakonito oduzeo i stavio na svoje auto.

Obezbjeđenje objekta je odmah pozvalo policiju, te je u najkraćem roku stigla policijska patrola.

Riječ je o Kemalu Muratoviću, kojem je službeno lice izdalo naredbu da se udalji od objekta.

Snimci nemilog događaja, koji očigledno spadaju u već kontinuirani pritisak na naš list (hakerski napadi na portal, hakerski napadi na štampariju i lažne dojave o postavljenoj bombi), sa krivičnom prijavom su predati Policijskoj upravi Centar. Redakcija i novinari "Avaza" očekuju adekvatnu pravnu reakciju i zaštitu.