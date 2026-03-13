Iran: Ne isključujemo napade na vojne ciljeve u Evropi

Iranski ambasador pri UN-u u Ženevi, Ali Bahreini, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru da bi svaka vojna baza koja se "koristi za napad na Iran", uključujući i one na evropskom teritoriju, mogla postati legitimna meta u slučaju sukoba na Bliskom istoku, prenosi Euronews.

– Da budem jasan, naše vojne snage objavile su politiku prema kojoj bi svaki objekt, svaka baza koja se koristi za napad na Iran, bila legitimna meta za naše vojne snage – rekao je ambasador Bahreini u četvrtak.

Lokacije u Evropi

Na pitanje može li to uključivati i lokacije u Evropi, odgovorio je: "Branit ćemo našu zemlju u skladu s onim što je potrebno da je osiguramo i da zagarantujemo da ne bude agresije na našu zemlju".

Bahreini je također negirao da je Iran napadao civilne lokacije u Zaljevu, optuživši za to SAD i Izrael, te istakao da Teheran cilja isključivo vojne mete.

– Ne mogu prihvatiti tu tvrdnju – rekao je, dodajući da su iranske vojne snage dobile upute da ciljaju isključivo vojne baze koje Sjedinjene Države koriste protiv Irana.

Egzistencijalni rat

S druge strane, izraelski lider iz opozicije Jair Lapid opisao je američko-izraelski rat protiv Irana kao "pravedan rat", potvrdivši da o tome postoji konsenzus u cijelom izraelskom političkom spektru.

– Zaslužio sam titulu najžešćeg političkog suparnika Benjamina Netanjahua. Ali ovdje vodimo egzistencijalni rat protiv režima koji širi teror, koji pokušava razviti nuklearno oružje kako bi ga upotrijebio protiv Izraela i koji razvija operacije balističkih projektila kako bi zasuo Izrael raketama – rekao je Lapid.

– U 21. stoljeću nije lako voditi rat s moralnom jasnoćom. Ali ovo jest rat s moralnom jasnoćom – dodao je.