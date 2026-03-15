Veće i pravednije naknade za hraniteljske porodice

Ovaj važan pomak rezultat je zajedničkog djelovanja brojnih aktera, kako institucija tako i pojedinaca, ali i SOS platforme pod nazivom „Glas djece bez roditeljskog staranja“.

Zakonom se osigurava ujednačen pristup finansiranju hraniteljstva i povećanje iznosa naknada kao i stručna podrška za svaku hraniteljsku porodicu, što predstavlja značajan resurs centrima za socijalni rad, čime se stvaraju potrebni uslovi za razvoj održive deinstitucionalizacije. Usvajanjem ovog nacrta zakona potvrđuje se opredijeljenost institucija Federacije BiH da unaprijede zakonodavni okvir u skladu s najboljim interesom djeteta.

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatran je i usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH, čime je napravljen dugo očekivani iskorak ka unapređenju sistema brige o djeci bez roditeljskog staranja.

Melika Šahinović, menadžerica za zagovaranje i institucionalnu saradnju SOS Dječijih sela u BiH, je izjavila:

- Usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu predstavlja snažnu poruku da djeca bez roditeljskog staranja moraju ostati u fokusu društva i da svako dijete treba imati pravo na porodicu. Ovaj korak potvrđuje spremnost institucija da sistemski unaprijede hraniteljstvo i osiguraju stabilnije, kvalitetnije i održivije oblike podrške djeci i hraniteljskim porodicama. Posebno cijenimo otvorenost za dijalog i partnerski pristup u kojem je stručni glas prepoznat kao važan dio rješenja. Nastavljamo aktivno podržavati proceduru do konačnog usvajanja ovog zakona i početka njegove provedbe.

Povećanje naknada

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu donosi značajna unapređenja sistema brige o djeci bez roditeljskog staranja u Federaciji BiH.

- Predviđeno je povećanje i pravednije uređenje naknada za hraniteljske porodice, i posebno, uspostava stručnih servisa za podršku svim hraniteljskim porodicama. Cilj ovih izmjena je unaprijediti kvalitet hraniteljstva i osigurati stabilnije i podržavajuće porodično okruženje za djecu bez roditeljskog staranja, ali i osigurati održive mehanizme za razvoj deinstitucionalizacije i prevenciju smještaja djece u institucionalni oblik brige – kazala je Šahinović za „Avaz“.

Ono što su naglasili jeste da posvećenost SOS Dječijih sela ostaje jasna, a to je da svako dijete zaslužuje stabilnost, podršku i mogućnost da odrasta u okruženju koje mu omogućava zdrav i sretan razvoj.

Konačno usvajanje

SOS Dječija sela u BiH inicirala su i aktivno sudjelovala u procesu izrade ovog nacrta zakona u saradnji s nadležnim institucijama. U narednom periodu, kažu, planiran je nastavak podrške u realizaciji narednih koraka, prvenstveno usvajanje Nacrta zakona u Domu naroda, a zatim i kroz organizaciju javnih rasprava i daljnjih aktivnosti koje će osigurati kvalitetna rješenja i efikasnu provedbu zakona nakon njegovog konačnog usvajanja.