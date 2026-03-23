Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Mirnes Bašić za "Avaz": Ne tražimo pomoć, naše željezo je najkvalitetnije u Evropi

Došli smo sa jednim razlogom, da nam zaštite našu domaću proizvodnju, kazao je

Mirnes Bašić. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

23.3.2026

Oko 600 radnika okupilo se ispred zgrade Vijeća ministara BiH uoči sjednice na kojoj se odlučuje o zaštitnim mjerama domaće proizvodnje čelika.

Jedan od uposlenih Mirnes Bašić za "Avaz" je kazao da nisu došli da protestuju jer im kasne plate ili nisu uplaćeni doprinosi.

- Došli smo sa jednim razlogom, da nam zaštite našu domaću proizvodnju, naš proizvod koji mi radimo u našoj Željezari i zbog toga smo ovdje. Ne tražimo mi nikakvu pomoć ili neke uslove, samo da nas puste da radimo i da zaštite naše proizvode. Naše željezo je najkvalitetnije u Evropi - kazao je.

Podsjećamo protesti su najavljeni kao mirno okupljanje nekoliko stotina radnika koji žele ukazati na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi domaća čelična industrija, ali i na činjenicu da odluka Vijeća ministara može imati dalekosežne posljedice po privredu Bosne i Hercegovine.

# PROTEST
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.