Mirnes Bašić za "Avaz": Ne tražimo pomoć, naše željezo je najkvalitetnije u Evropi

Oko 600 radnika okupilo se ispred zgrade Vijeća ministara BiH uoči sjednice na kojoj se odlučuje o zaštitnim mjerama domaće proizvodnje čelika.

Jedan od uposlenih Mirnes Bašić za "Avaz" je kazao da nisu došli da protestuju jer im kasne plate ili nisu uplaćeni doprinosi.

- Došli smo sa jednim razlogom, da nam zaštite našu domaću proizvodnju, naš proizvod koji mi radimo u našoj Željezari i zbog toga smo ovdje. Ne tražimo mi nikakvu pomoć ili neke uslove, samo da nas puste da radimo i da zaštite naše proizvode. Naše željezo je najkvalitetnije u Evropi - kazao je.