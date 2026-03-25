Nikšić odgovorio Miniću: RS i FBiH nisu države

Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da ni Republika Srpska ni Federacija BiH nisu države i ne mogu rješavati međudržavna pitanja, bez obzira na nastojanja institucija RS-a.

Ova izjava uslijedila je nakon što je premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio da niko iz Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH nije prisustvovao sastanku s prijevoznicima u Gradiški i da nema dobre volje za rješavanje problema.

- Koliko god se vlasti Republike Srpske trudile osporiti postojanje države Bosne i Hercegovine, na njihovu žalost postoje institucije BiH, Vijeće ministara i ministarstvo prometa i komunikacija - istaknuo je Nermin Nikšić.

Dodao je da je Vlada FBiH u okviru svojih nadležnosti uredno ispunjavala zahtjeve prijevoznika.

- Jasno smo svaki put naglasili šta nije u našoj nadležnosti i uputili zahtjeve nadležnim državnim institucijama. Sve odluke i inicijative prema Vijeću ministara evidentirane su pisanim aktima i obaviješteni su predstavnici konzorcija. Da budem jasan, nikakav poziv na ured premijera nije stigao, a i da jeste, ovakvi sastanci se organiziraju u institucijama i pod nadležnošću državnih organa, a ne na graničnim prelazima - kazao je.

Nermin Nikšić je zaključio da razumije opravdano nezadovoljstvo prijevoznika, ali da blokade nisu rješenje, te da državne institucije moraju učiniti sve kako bi se riješila pitanja boravka vozača u Evropskoj uniji.