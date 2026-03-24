Gorivo u FBiH nastavlja poskupljivati: Dizel blizu 3,50 KM po litru

Vlada Vlada Republike Hrvatske usvojila je novi paket ekonomskih mjera kojim se regulišu cijene goriva, dok će cijene električne energije i plina ostati ograničene u narednih šest mjeseci.

Istovremeno, na benzinskim pumpama u Federacija Bosne i Hercegovine prosječna cijena benzina trenutno iznosi 2,61 KM po litru, dok je prosječna cijena dizela 3,29 KM, pokazuju podaci Federalno ministarstvo trgovine.

Novo povećanje cijena nastavak je rasta koji traje od početka eskalacije sukoba na Bliskom istoku, a koji je izazvao poremećaje na svjetskom tržištu sirove nafte.

Prema podacima dostupnim putem aplikacije FMT FBiH oil info, cijena dizela u Sarajevo doseže i do 3,45 KM po litru, dok se benzin prodaje po cijeni do 2,79 KM.

U odnosu na 28. februar 2026. godine, kada je započeo izraelsko-američki napad na Iran, cijena dizela u Federaciji BiH povećana je za oko 0,94 KM po litru, što predstavlja rast od približno 40 posto. Benzin je u istom periodu poskupio za 29 feninga, odnosno oko 12 posto.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju da je i dalje na snazi odluka o direktnoj kontroli cijena kroz ograničenje marži za naftne derivate. Ovom odlukom veletrgovcima je dozvoljena maksimalna marža od 0,06 KM po litru, dok je za trgovce na malo ograničenje postavljeno na 0,25 KM po litru.

Građanima se savjetuje da koriste besplatnu mobilnu aplikaciju “FMT FBiH oil info”, putem koje mogu pratiti aktuelne maloprodajne cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije BiH.