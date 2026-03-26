Dodik ponovo brutalno izvrijeđao Bošnjake

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, komentirao je predstavljanje Sarajevske hagade u Vašingtonu.

U organizaciji događaja je učestvovala Ambasada BiH u SAD, a događaju su osim ambasadora Svena Alkalaja prisustvovali još i ambasador BiH u UN-u Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković te predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Predstavljanju u Capitol Hillu prisustvovali su brojni kongresmeni SAD, predstavnici State Departmenta te brojnih jevrejskih i drugih religijskih udruženja u SAD.

Dodik je kazao da "Konaković, Alkalaj i Lagumdžija ne predstavljaju BiH".

- Oni su samo glasnogovornici Islamske deklaracije i ratne politike Alije Izetbegovića - politike koja je BiH gurnula u rat i koja do danas nije odustala od cilja da iz nje istisne sve nemuslimane, prije svega Srbe i Hrvate - naveo je on na X-u.

"Cirkus u Vašingtonu"

Dalje je naveo da je "cinično" koristiti Sarajevsku hagadu kao rekvizit za dokazivanje suživota.

- Još tragičnije - za ličnu promociju, na šta je ukazala i uprava Zemaljskog muzeja. Od 12.000 Jevreja u Sarajevu pred Drugi svjetski rat, 80% ih je završilo sa svojim srpskim komšijama u Jasenovcu, Gradini ili Aušvicu. U isto vrijeme, uz blagoslov islamskih vjerskih lidera, formirana je SS Handžar divizija, a gradom su upravljali ustaški gradonačelnici islamske vjere.

Jedan cirkus u Vašingtonu ne može da izbriše pamćenje jevrejskog naroda i civilizovanog svijeta. Ne može da se zaboravi da je Kadem Sulejmani obučavao svoje borce u Bosni protiv Srba, da je Alija Izetbegović pozirao sa Hamneijem i uživao njegovu podršku, niti da današnje Sarajevo sprečava evropske rabine da održe skup - uz otvoreni govor mržnje sa ministarskih funkcija "trojke" u Vladi Federacije. Lažni osmijesi u Americi ne mogu sakriti stvarnost: u Sarajevu Jevreji nisu dobro došli, antisemitski plakati su svakodnevica, Hamas se podržava, a 7. oktobar se slavi - tvrdi Dodik u svom već prepoznatljivom iskrivljenom narativu.

"Da se preda Izraelu"

Onda je naveo da ako je Hagada zaista vlasništvo BiH, a ne njihovo privatno vlasništvo - Srbi nemaju ništa protiv da se preda Izraelu.

- Vjerujem da nemaju ni Hrvati. To bi bio iskren gest pokajanja muslimanske strane, jer su upravo oni, kao ustaško cvijeće, najviše doprinijeli da Sarajevo ostane bez 80% svoje jevrejske zajednice, zahvaljujući kojoj je Hagada uopšte i stigla ovdje.

Zato na tom vašingtonskom spektaklu nije bilo više od jednog predstavnika američkog Kongresa. Doživjeli su potpuni fijasko.

U istoj nedjelji kada su potpisali svemuslimansku izjavu, čija je suština ponovo Islamska deklaracija - dokument kojim i dalje teže uništenju hrišćana u BiH - pokušali su da se predstave kao "tolerantni". Na njihovu žalost, savremeno Sarajevo, realnost BiH i gola istorijska istina pokazuju da oni sa suživotom i tolerancijom nemaju ama baš nikakve veze.