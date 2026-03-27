Godišnjica smrti: Otkriven spomenik policajcu Samiru Mustafiću

Ovaj čin nije samo sjećanje na njegovu hrabrost, već i trajni podsjetnik na žrtvu koju je podnio u službi građana.

Spomenik su svečano otkrili Smajo Mandžić, policajac Armin Mehmedović i Samirov sin, u emotivnoj atmosferi ispunjenoj ponosom, tugom i neizmjernim poštovanjem.

Dok su pahulje krile suze prisutnih, otkriven je spomenik policajcu Samiru Mustafiću, heroju koji je izgubio život spašavajući druge.

Policajac Samir Mustafić ostaje simbol časti, hrabrosti i nesebičnosti. Nikada zaboravljen.

Spomen-obilježje postavljeno je u pješačkoj zoni uz rijeku Jalu, u Ulici Vladimira Nadzora, u blizini mosta koji vodi prema naselju Stupine.

Podsjećamo, u nabujaloj Jali nestao je policajac Samir Mustafić, službenik koji je hrabro ušao u rijeku kako bi pomoć pružio muškarcu koji je bježao od njih, nakon čega je izgubio ličnu kontrolu i nestao.

Potraga za tijelom trajala je 93 dana, a pronađeno je u koritu rijeke Spreče, u mjestu Miričina.