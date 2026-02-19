U znak sjećanja na žrtve genocida: Uskoro izgradnja spomenika 'Cvijet Srebrenice' prema učeničkom projektu

Udruženje „Gračaničko keranje“ formirano je prije 20 godina, s jasnim ciljem zaštite tradicionalne rukotvorine keranje, kao jednog od najstarijih zanata. Čipka i kera kao neprolazna i neprocjenjiva umjetnička vrijednost, zadržale su se samo u gračaničkom kraju, a opstaje zahvaljujući vrijednim entuzijastima okupljenim u spomenutom udruženju.

Ideja o spomeniku

Nekoliko godina nakon formiranja, u ovom udruženju sastavljenom od pretežno vrijednih gračaničkih žena, rodila se ideja da se uradi „Cvijet Srebrenice“, kao simbol stradanja 8.372 djece, žena i muškaraca u genocidu 11. jula 1995. godine. Također, u znak sjećanja u mnogim gradovima u BiH sagrađeni su spomenici koji svjedoče o počinjenim zločinima, a prošle godine pored zgrade UN-a u Njujorku otkriven je spomenik „Cvijet Srebrenice“.

Danas, 15 godina otkako je nastao „Cvijet Srebrenice“, rodila se ideja da se istoimeni spomenik konačno sagradi u centru Gračanice, a bit će postavljen ispred Medrese Osman-kapetana Gradaščevića, oca Husein-kapetana.

Zanimljivo je da se ova plemenita ideja rodila u Mješovitoj srednjoj školi (MSŠ) za što je zaslužna profesorica Amela Fazlić, ali i pedagogica Samida Husičić, direktor škole Hasan Ferhatović i menadžment škole, te učenici ove škole.

Raspisan konkurs

Prema riječima pedagogice Husičić, škola je raspisala konkurs za idejno rješenje spomenika na koji je pristiglo sedam radova, a proglašenje najboljih prvog, drugog i trećeg mjesta, obavljeno je u prostorijama „Bosanske kuće čardakle“, stare 200 godina, nacionalnog spomenika BiH.

Prvo mjesto osvojio je učenik Arzel Mešić, drugo Lamija Abidović, a treće Dženana Jusufović.

- Sretan sam što je baš moje idejno rješenje za spomenik „Cvijet Srebrenice“ proglašeno najboljim. Gradit će se od specijalnog kovanog željeza u obliku „Cvijeta Srebrenice“, krasit će naš park u centru grada i svjedočiti o zločinima i zločincima. Nekako u isto vrijeme od drveta sam osmislio i izradio suvenir koji simbolizira gračaničku keru i lipe, poklonio sam ga „Gračaničkom keranju“ - kazao je svestrani učenik 4. razreda MSŠ-e Arzel Mešić, koji ove godine planira upisati Građevinski fakultet, smjer arhitekture.