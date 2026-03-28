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U PROTEKLA 24 SATA

Obilne snježne padavine ostavile Unsko-sanski kanton bez struje i vode

Problemi su i u Bihaću, gdje su van funkcije dalekovodi za Izačić-Vikiće, Gatu, Žitopreradu i Ripač

Kolaps u Krajini. Radio Velika Kladuša

A. O.

28.3.2026

Obilne snježne padavine u protekla 24 sata izazvale su velike probleme u Bosni i Hercegovini, a najteže pogođeni su stanovnici Unsko-sanskog kantona. Zbog kvarova na dalekovodima brojne općine su u mraku, telefonske veze su prekinute, a vlasti upozoravaju i na rizik od poplava u narednim danima.

Najteža situacija je u USK, gdje je težina snijega prouzrokovala kvar na glavnom 110-kilovoltnom dalekovodu Prijedor – Bosanska Krupa. Zbog toga su općine Bužim, Velika Kladuša, Bosanska Krupa i dio Cazina ostali bez električne energije. Građani Velike Kladuše su bez struje već više od 24 sata.

Prema informacijama lokalne Elektrodistribucije, ekipe su stalno na terenu. Plan je da se prvo pusti napon prema Bosanskoj Krupi i Bužimu, a potom postepeno i prema Velikoj Kladuši. Ako ne bude novih problema, očekuje se normalizacija napajanja do podnevnih sati.

Problemi su i u Bihaću, gdje su van funkcije dalekovodi za Izačić-Vikiće, Gatu, Žitopreradu i Ripač. Snijeg je također izazvao prekide na telefonskim linijama prema Bužimu, Bosanskoj Krupi i Velikoj Kladuši, što otežava komunikaciju i rad dežurnih službi.

U mnogim dijelovima kantona građani su i bez vode. Vatrogasne jedinice u USK i Zeničko-dobojskom kantonu imale su desetine intervencija na uklanjanju polomljenih stabala i grana koje su blokirale ceste. Također, intervenisali su na ispumpavanju vode iz poplavljenih podruma u Bihaću, Sanskom Mostu i Orašju.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog očekivanih padavina od 15 do 30 litara po kvadratnom metru i jakih udara vjetra do 60 km/h. Agencija za vodno područje rijeke Save prognozira vanredno hidrološko stanje od 28. do 31. marta, s naglim porastom vodostaja rijeka, posebno rijeke Sane i cijelog sliva rijeke Spreče.

Civilna zaštita FBiH apeluje na stanovništvo, posebno u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu, na pojačan oprez i mjere samozaštite, s obzirom na realnu opasnost od izlijevanja rijeka. Prognoze za naredne dane nisu optimistične, jer se očekuje pretežno oblačno vrijeme s novim padavinama, kišom u nižim i snijegom u višim predjelima.

# SNIJEG
# ELEKTRIČNA ENERGIJA
# PADAVINE
# STRUJA
# USK
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