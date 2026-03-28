Obilne snježne padavine ostavile Unsko-sanski kanton bez struje i vode

Obilne snježne padavine u protekla 24 sata izazvale su velike probleme u Bosni i Hercegovini, a najteže pogođeni su stanovnici Unsko-sanskog kantona. Zbog kvarova na dalekovodima brojne općine su u mraku, telefonske veze su prekinute, a vlasti upozoravaju i na rizik od poplava u narednim danima.

Najteža situacija je u USK, gdje je težina snijega prouzrokovala kvar na glavnom 110-kilovoltnom dalekovodu Prijedor – Bosanska Krupa. Zbog toga su općine Bužim, Velika Kladuša, Bosanska Krupa i dio Cazina ostali bez električne energije. Građani Velike Kladuše su bez struje već više od 24 sata.

Prema informacijama lokalne Elektrodistribucije, ekipe su stalno na terenu. Plan je da se prvo pusti napon prema Bosanskoj Krupi i Bužimu, a potom postepeno i prema Velikoj Kladuši. Ako ne bude novih problema, očekuje se normalizacija napajanja do podnevnih sati.

Problemi su i u Bihaću, gdje su van funkcije dalekovodi za Izačić-Vikiće, Gatu, Žitopreradu i Ripač. Snijeg je također izazvao prekide na telefonskim linijama prema Bužimu, Bosanskoj Krupi i Velikoj Kladuši, što otežava komunikaciju i rad dežurnih službi.

U mnogim dijelovima kantona građani su i bez vode. Vatrogasne jedinice u USK i Zeničko-dobojskom kantonu imale su desetine intervencija na uklanjanju polomljenih stabala i grana koje su blokirale ceste. Također, intervenisali su na ispumpavanju vode iz poplavljenih podruma u Bihaću, Sanskom Mostu i Orašju.