Ginkel i zvaničnici AAFS-a sutra u Predsjedništvu BiH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra će u Sarajevu primiti otpravnika poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džona Ginkela, zajedno s rukovodstvom američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC, objavljeno je iz ove državne institucije.

AAFS Infrastructure and Energy LLC je kompanija koja se bavi razvojem energetskih i infrastrukturnih projekata, s naglaskom na gasnu infrastrukturu i investicije usmjerene na sigurnost snabdijevanja energijom. Njeno uključivanje u razgovore na državnom nivou dolazi u trenutku kada Bosna i Hercegovina razmatra konkretne korake u realizaciji projekata diverzifikacije gasnih pravaca.

Jedan od ključnih projekata o kojem se u tom kontekstu vodi rasprava jeste Južna plinska interkonekcija, kojom bi se Bosna i Hercegovina povezala s gasnim sistemom Hrvatske i omogućila alternativni pravac snabdijevanja prirodnim gasom. Nova verzija zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji, koja je u zakonodavnoj proceduri, predviđa uspostavljanje posebnog subjekta koji bi upravljao projektom, što je izazvalo različite političke i stručne reakcije.

Prema dostupnim informacijama, predložena zakonska rješenja tretiraju pitanje vlasništva nad infrastrukturom, upravljanja gasovodom i nadležnosti institucija uključenih u realizaciju projekta, što je otvorilo rasprave o modelu kontrole i dugoročnim efektima takvog rješenja.

Transparency International Bosne i Hercegovine jučer je upozorio na potrebu pune transparentnosti u ovom procesu, ističući da zakon mora jasno definisati procedure, odgovornosti i mehanizme nadzora. U svom reagovanju naglašeno je da su veliki infrastrukturni projekti posebno osjetljivi na rizike netransparentnog odlučivanja, te da je neophodno osigurati javnost rada i jednak tretman svih potencijalnih partnera.

Iz ove organizacije ukazano je i na važnost preciznog definisanja upravljačke strukture i finansijskih tokova kako bi se izbjegle moguće zloupotrebe i osigurala kontrola nad projektom koji ima dugoročni značaj za energetski sektor Bosne i Hercegovine.