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MOSTAR

Ginkel se sastao s generalnim direktorima kompanija Violeta, FEAL, TT Kabeli i Aluminij

Razgovarali su o tome kako projekat Južna interkonekekcija može odgovoriti na njihove rastuće energetske potrebe

Ginkel se sastao s generalnim direktorima kompanija. Platforma X

FENA

25.2.2026

U nastavku aktivnog dijaloga s privatnim sektorom, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Država Džon Ginkel sastao se s generalnim direktorima kompanija Violeta, FEAL, TT Kabeli i Aluminij Industries danas u Mostaru.

Razgovarali su o tome kako projekat Južna interkonekekcija može odgovoriti na njihove rastuće energetske potrebe. Gasovod Južna interkonekekcija pružit će pouzdan i važan alternativni izvor prirodnog plina, ojačati energetsku sigurnost te dati domaćim i stranim investitorima sigurnost za izgradnju novih pogona i proširenje proizvodnje u Hercegovini — što će doprinijeti ekonomskom rastu i otvaranju kvalitetnih radnih mjesta, objavila je Ambasada SAD-a na X-u.

# VIOLETA
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# FEAL
# AMBASADA SAD U BIH
# MOSTAR
# JOHN GINKEL
# TT KABELI
# ALUMINIJ INDUSTRIES
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