Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FREEDOM 250

Američka ambasada u BiH: "Planiramo nešto veliko u ovoj godini"

Ovo je važna godina za SAD. A mi, u Američkoj ambasadi u Sarajevu pokrećemo nešto što je podjednako važno, rekao je Ginkel

Džon Ginkel. Platforma X

M. Až.

24.2.2026

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini poručeno je da pokreću nešto veliko u godini kada se obilježava 250 godina od osnivanja SAD-a.

Objavljen je video na kojem govori otpravnik poslova Ambasade SAD Džon Ginkel.

- Ovo je važna godina za SAD. A mi, u Američkoj ambasadi u Sarajevu pokrećemo nešto što je podjednako važno. Freedom 250!

Ove godine obilježavamo 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Država i želimo tu godišnjicu proslaviti s našim prijateljima ovdje u Bosni i Hercegovini. Počevši od danas, organizovat ćemo niz događaja, kreativnih projekata i online aktivnosti kroz koje ćemo se fokusirati na američku historiju i prijateljstvo između Sjedinjenih Država i BiH.

Pripremite se za posebne događaje koje će ponuditi program Freedom 250, uživo i online, kao i interaktivne sadržaje na našim društvenim mrežama. Bez obzira da li vas zanima historija i kultura ili samo želite da se povežete s nama, svako će naći nešto za sebe.

Budite dijelom naše proslave. podijelite svoje ideje s nama, učestvujte u našim događajima i pomozite nam da proslavu ovu godišnjice učinimo nezaboravnom.

Ne gledamo samo unazad. Želimo zajedno osmisliti narednih 250 godina partnerstva i zajedničkih vrijednosti. Hvala - poručio je Ginkel.

# SAD
# AMBASADA SAD U BIH
# BIH
# JOHN GINKEL
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.