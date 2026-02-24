Američka ambasada u BiH: "Planiramo nešto veliko u ovoj godini"

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini poručeno je da pokreću nešto veliko u godini kada se obilježava 250 godina od osnivanja SAD-a.

- Ovo je važna godina za SAD. A mi, u Američkoj ambasadi u Sarajevu pokrećemo nešto što je podjednako važno. Freedom 250!

Ove godine obilježavamo 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Država i želimo tu godišnjicu proslaviti s našim prijateljima ovdje u Bosni i Hercegovini. Počevši od danas, organizovat ćemo niz događaja, kreativnih projekata i online aktivnosti kroz koje ćemo se fokusirati na američku historiju i prijateljstvo između Sjedinjenih Država i BiH.

Pripremite se za posebne događaje koje će ponuditi program Freedom 250, uživo i online, kao i interaktivne sadržaje na našim društvenim mrežama. Bez obzira da li vas zanima historija i kultura ili samo želite da se povežete s nama, svako će naći nešto za sebe.

Budite dijelom naše proslave. podijelite svoje ideje s nama, učestvujte u našim događajima i pomozite nam da proslavu ovu godišnjice učinimo nezaboravnom.

Ne gledamo samo unazad. Želimo zajedno osmisliti narednih 250 godina partnerstva i zajedničkih vrijednosti. Hvala - poručio je Ginkel.