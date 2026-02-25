Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOSTAR

Sastali se Čović i Ginkel: Posebno se dotakli energetike i Južne plinske interkonekcije

Kako su naveli iz HDZ-a BiH, posebna pozornost posvećena je projektu Južne interkonekcije, kao i daljnjim koracima nužnim za njegovu provedbu

Čović i Ginkel. HDZ BiH

FENA

25.2.2026

U Mostaru je u srijedu održan sastanak predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Džonom Ginkelom.

Čović i Ginkel razgovarali su o aktualnim i budućim američkim ulaganjima te projektima od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Kako su naveli iz HDZ-a BiH, posebna pozornost posvećena je projektu Južne interkonekcije, kao i daljnjim koracima nužnim za njegovu provedbu.

Sagovornici su istaknuli važnost nastavka suradnje i ubrzanja realizacije strateških projekata koji doprinose energetskoj sigurnosti, gospodarskom razvoju i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# AMBASADA SAD U BIH
# MOSTAR
# DRAGAN ČOVIĆ
# JOHN GINKEL
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.