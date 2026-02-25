Sastali se Čović i Ginkel: Posebno se dotakli energetike i Južne plinske interkonekcije

U Mostaru je u srijedu održan sastanak predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Džonom Ginkelom.

Čović i Ginkel razgovarali su o aktualnim i budućim američkim ulaganjima te projektima od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Kako su naveli iz HDZ-a BiH, posebna pozornost posvećena je projektu Južne interkonekcije, kao i daljnjim koracima nužnim za njegovu provedbu.

Sagovornici su istaknuli važnost nastavka suradnje i ubrzanja realizacije strateških projekata koji doprinose energetskoj sigurnosti, gospodarskom razvoju i stabilnosti Bosne i Hercegovine.