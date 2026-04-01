Ambasada SAD čestitala Zmajevima

Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon penala savladali Italiju i osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
PLASMAN NA MUNDIJAL
Mnogim čestitkama našim Zmajevima pridružila se i Ambasada SAD, koja je na društvenim mrežama objavila iskrenu i zanimljivu poruku
Čestitka Ambasade SAD. Društeve mreže
Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon penala savladali Italiju i osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Čestitka Ambasade SAD. Platforma X
Mnogim čestitkama našim Zmajevima pridružila se i Ambasada SAD, koja je na društvenim mrežama objavila iskrenu i zanimljivu poruku:
“SAD vam žele dobrodošlicu.”
OGLASILE SE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE
POGOĐENA PRISTANIŠTA
TREĆE POLUVRIJEME