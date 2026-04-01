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Ambasada SAD čestitala Zmajevima

Mnogim čestitkama našim Zmajevima pridružila se i Ambasada SAD, koja je na društvenim mrežama objavila iskrenu i zanimljivu poruku

Čestitka Ambasade SAD. Društeve mreže

M. Až.

1.4.2026

Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon penala savladali Italiju i osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Čestitka Ambasade SAD. Platforma X

Mnogim čestitkama našim Zmajevima pridružila se i Ambasada SAD, koja je na društvenim mrežama objavila iskrenu i zanimljivu poruku:

“SAD vam žele dobrodošlicu.”

# ZMAJEVI
# AMBASADA SAD
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