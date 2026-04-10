Video / Gradačačka kula iz zraka: Historija i ponos

Gradačačka kula, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, dobila je ime po Husein-kapetanu Gradaščeviću. Iako tragovi grada potiču još iz vremena Kotromanića, kula u današnjem obliku nastaje u 18. stoljeću za vrijeme Osmanlija, kada Gradačac postaje snažna utvrda s jarkom, topovima i razvijenim odbrambenim sistemom, uključujući tunele.

Kula je dio kompleksa starog grada sa Gornjim i Donjim gradom, gdje se nalaze i sahat-kula, biblioteka, muzej i druge ustanove. Gradnja kule trajala je skoro stotinu godina i vezana je za porodicu Gradaščević.

Ime nosi po Huseinu Gradaščeviću, poznatom kao Zmaj od Bosne, istaknutom borcu za autonomiju i simbolu otpora i bosanskog ponosa.

Gradačačka kula usko je vezana za porodicu Gradaščević, a građena je skoro stotinu godina. Predanja kažu da su na podizanju kule radili Huseinovi otac i brat, a i sam Zmaj od Bosne rođen je nedaleko od utvrde, gdje se nalazila porodična kuća Gradaščevića. Iako ne postoje dokazi da je Husein učestvovao u izgradnji kule, kula ponosno nosi ime svog najpoznatijeg i najslavnijeg kapetana.

Prije par godina, došlo je do urušavanja jednog od dotrajalih zidova u kompleksu kule te se pristupilo njenoj sanaciji.

Dio bedema je obnovljen, a na snimku se vide skele i nastavak radova kako bi ova ljepotica ponovo zablistala punim sjajem.