U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Nada da će rat stati

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Nada da će rat stati.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens u Islamabadu pregovara s Iranom, nakon što ga je predsjednik Donald Tramp zadužio da pronađe rješenje za sukob.
Vens, poznat po skepticizmu prema stranim vojnim intervencijama, pridružio se Trampovom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu i njegovom zetu Džaredu Kušneru, koji su već učestvovali u tri kruga indirektnih razgovora s iranskim pregovaračima.
Američki predstavnik Volc govorio je o Južnoj interkonekciji: Gasni sistem BiH je strateški interes SAD.
Arman Morankić, otac stradalog Erdoana, primio je ekipu "Dnevnog avaza" u svom domu i govorio o nesreći u kojoj je izgubio sina.
Propali političar u strahu od krivične prijave: Novinari odgovorili izgubljenom Dinokiju.
Građani Sarajeva ogorčeni zbog novih cijena grijanja: Isključuju ga čim sunce izađe, a računi rastu.
Nakon što je "Avaz" razotkrio uhljebljivanje: Direktor Šemso traži "krtice" i prijeti radnicima krivičnim progonom.
Svako je gradio kako mu je bio ćeif, aktivirano hiljade klizišta opasnih po život.
Donosimo i ispovijest Asmira i Elme Hamzić koji su postali hranitelji četvero djece.
Koje su posljedice rata u Iranu saznajte na stranama globusa.
Adel Kabaš nakon izručenja u BiH, ispitan u Tužilaštvu KS: Tereti se za ubistvo Mehmeda Ramića na Pofalićima.
Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".
Saznajte zašto cvjeta dentalni turizam u Sarajevu.
Arhijerejski namjesnik sarajevski Vladimir Stupar za "Avaz" je govorio povodom Vaskrsa.
Za naš medij dušu je otvorila i hrvatska diva Danijela Martinović.
Trećina stranih investitora se žali na BiH: Imamo potencijal, ali moramo postati funkcionalniji.
Donosimo vam i prvi dio feljtona o visokim predstavnicima u BiH.
Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada napisao je tekst: Porodica Despić i Despića kuća.
Na sportskim stranama čitajte o 28. kolu WWin lige BiH. Koševo i Bijeljina u centru pažnje.
Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.
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