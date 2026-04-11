U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Nada da će rat stati

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Nada da će rat stati.

Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens u Islamabadu pregovara s Iranom, nakon što ga je predsjednik Donald Tramp zadužio da pronađe rješenje za sukob.

Vens, poznat po skepticizmu prema stranim vojnim intervencijama, pridružio se Trampovom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu i njegovom zetu Džaredu Kušneru, koji su već učestvovali u tri kruga indirektnih razgovora s iranskim pregovaračima.

Američki predstavnik Volc govorio je o Južnoj interkonekciji: Gasni sistem BiH je strateški interes SAD.

Arman Morankić, otac stradalog Erdoana, primio je ekipu "Dnevnog avaza" u svom domu i govorio o nesreći u kojoj je izgubio sina.

Propali političar u strahu od krivične prijave: Novinari odgovorili izgubljenom Dinokiju.

Građani Sarajeva ogorčeni zbog novih cijena grijanja: Isključuju ga čim sunce izađe, a računi rastu.

Nakon što je "Avaz" razotkrio uhljebljivanje: Direktor Šemso traži "krtice" i prijeti radnicima krivičnim progonom.

Svako je gradio kako mu je bio ćeif, aktivirano hiljade klizišta opasnih po život.

Donosimo i ispovijest Asmira i Elme Hamzić koji su postali hranitelji četvero djece.

Koje su posljedice rata u Iranu saznajte na stranama globusa.

Adel Kabaš nakon izručenja u BiH, ispitan u Tužilaštvu KS: Tereti se za ubistvo Mehmeda Ramića na Pofalićima.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Saznajte zašto cvjeta dentalni turizam u Sarajevu.

Arhijerejski namjesnik sarajevski Vladimir Stupar za "Avaz" je govorio povodom Vaskrsa.

Za naš medij dušu je otvorila i hrvatska diva Danijela Martinović.

Trećina stranih investitora se žali na BiH: Imamo potencijal, ali moramo postati funkcionalniji.

Donosimo vam i prvi dio feljtona o visokim predstavnicima u BiH.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada napisao je tekst: Porodica Despić i Despića kuća.

Na sportskim stranama čitajte o 28. kolu WWin lige BiH. Koševo i Bijeljina u centru pažnje.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.