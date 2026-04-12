HGSS Čitluk spasio Italijanku na Križevcu kod Međugorja

Pripadnici HGSS-a Čitluk sinoć su na Križevcu kod Međugorja spasili iznemoglu i dehidriranu državljanku Italije te je prevezli do Hitne pomoći u Čitluku.

Policijska ispostava Međugorje sinoć je u 22:50 sati obavijestila HGSS Čitluk da se na Križevcu nalazi ženska osoba iz Italije iznemogla i dehidrirana te da je s njom dvoje policijskih službenika.

Dolaskom na teren napravljen je pregled i rehidracija, nakon čega je osoba transportirana nosilima u podnožje te prevezena u Hitnu pomoć Čitluk.

Pripadnicima HGSS-a Čitluk pomogao je kolega iz stanice Ljubuški, a akcija je završena u 00:45 sati, objavili su iz čitlučkog HGSS-a.