Dr. Edin Jusufbegović za "Avaz": U proteklom vikendu zabilježen povećan broj moždanih udara i kolapsa

Dežurne ekipe u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo imale su veliki broj intervencija. Prema izvještaju objavljenom danas, 16. juni, ukupni broj pregledanih pacijenata u proteklih 72 sata iznosi 1.558 od toga 1.004 pacijenta u centralnom objektu, a na punktovima 403 pacijenta.

Medicinsko terenskih intervencija je bilo 235 od čega je bilo 166 kućnih posjeta. Također, obavili su 151 transport dijaliznih pacijenata.

Ono što je bilo neuobičajeno jeste veći broj moždanih udara.

Prema riječima dr. Edina Jusufbegovića, specijaliste urgentne medicine, vremenske prilike su najčešći uzrok pojave neuroloških problema.

- U skladu sa vremenskim prilikama većina pacijenata se javila sa kardiološkim, stomačnim i respiratornim problemima. Međutim, bilo je malo više neuroloških pacijenata, povećan je broj moždanih udara, vrtoglavica, glavobolja, slabosti, kolapsa zbog toplote. Uglavnom su se javljale osobe treće životne dobi od 60 godina i stariji, sa ishemijskim moždanim udarima koji su tipični za tu populaciju zbog povišenog pritiska, aritmija i slično - kazao je dr. Jusufbegović za "Avaz".

Navodi da je bio povećan broj kolapsa, a taj trend se nastavio i danas, zbog visoke temperature.

- Najveći problem je neadekvatna hidriranost, čak i da ste sportista, na ovoj vrućini možete da se ne osjećate dobro. Zbog promjena vremena, aktivirala su se hronična oboljenja - istaknuo je dr. Jusufbegović.

Savjetuje da se unosi dosta tekućine, a starije osobe, i one sa hroničnim oboljenjima ne trebaju izlaziti u periodu od 11-18 sati.

- Izbjegavati slatko, gazirano, pojačati unos vode i čaja. Ne treba bježati ni od toplih napitaka jer oni olakšavaju znojenje, gubitak toplote i hlađenje. Ne treba praviti veliku razliku u temperaturi sa klima uređajima. U kući manje-više nije problem, ali u autima je ipak drugačije. Kada se klima podesi na 16-17 stepeni dok je vani 30, to nije dobro za organizam. Maksimalna razlika treba biti do osam stepeni. Klima također pojačava glavobolje, pa je važno pripaziti i na to - zaključio je dr. Jusufbegović.