Sjednica VSTV-a BiH 15. i 16. aprila

Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) bit će održana 15. i 16. aprila.

Prvi dan na dnevnom redu sjednice bit će razmatran Nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom i Nacrt zakona o dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Bit će razmatran i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika VSTV-a BiH u vezi sa izvještavanjem o imovini i interesima.

Drugog dana sjednice bit će imenovane sudije u Kantonalnom sudu u Sarajevu i Vrhovnom sudu RS.

Na dnevnom redu je i zahtjev Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za raspisivanje javnog konkursa za poziciju sudije u Ustavnom sudu te utvrđivanje ocjene rada za predsjednike sudova čiji rad ocjenjuje VSTVBiH.

Ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za 2025. godinu (informacija o toku provođenja postupka ocjenjivanja u tužilaštvima i sudovima, rješavanje prigovora na ocjenu rada koje izjave nosioci pravosudnih funkcija) također je na dnevnom redu sjednice VSTV-a.

Bit će razmatran zahtjev za davanje odobrenja na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem poslovanju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona te zahtjev za privremeno upućivanje sudije Kantonalnog suda u Goraždu u Kantonalni sud u Sarajevu.

VSTV BiH, će drugog dana sjednice, razmatrati i Prijedlog za proširenje sistematizacije u Vrhovnom sudu Republike Srpske.