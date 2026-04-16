Dodik prozvao Stanivukovića zbog “rasta bicikla”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izazvao je novu političku polemiku nakon što je na društvenim mrežama ironično prokomentarisao gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića, uz poruku: “Baš ti je porastao bicikl”.

Dodikova objava odnosi se na očiglednu promjenu imidža mladog gradonačelnika, koji je u ranijem periodu javnosti slao poruke skromnosti dolazeći na posao biciklom, dok se danas sve češće pojavljuje uz službena vozila i pratnju.

Stanivuković je još 2021. godine promovirao upotrebu bicikla kao simbol bliskosti s građanima, ističući da “ličnim primjerom možemo mijenjati svijet” . Međutim, kako pokazuju noviji snimci i izvještaji, njegov politički stil i način pojavljivanja u javnosti značajno su se promijenili.



