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PROZIVKA NA X-U

Dodik prozvao Stanivukovića zbog “rasta bicikla”

Dodikova objava odnosi se na očiglednu promjenu imidža mladog gradonačelnika

Dodik: Prozivka Stanivukovića. X

D. H.

16.4.2026

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izazvao je novu političku polemiku nakon što je na društvenim mrežama ironično prokomentarisao gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića, uz poruku: “Baš ti je porastao bicikl”.


Dodikova objava odnosi se na očiglednu promjenu imidža mladog gradonačelnika, koji je u ranijem periodu javnosti slao poruke skromnosti dolazeći na posao biciklom, dok se danas sve češće pojavljuje uz službena vozila i pratnju.

Stanivuković je još 2021. godine promovirao upotrebu bicikla kao simbol bliskosti s građanima, ističući da “ličnim primjerom možemo mijenjati svijet” . Međutim, kako pokazuju noviji snimci i izvještaji, njegov politički stil i način pojavljivanja u javnosti značajno su se promijenili.


# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# MILORAD DODIK
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