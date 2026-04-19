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FHMZ

U BiH danas sunčano: U večernjim satima naoblačenje i moguće padavine

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C

U BiH danas sunčano. Anadolija

S. S.

19.4.2026

U našoj zemlji danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. 

Krajem dana naoblačenje sa sjeverozapada. Tokom noći kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. 

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne na jugu i jugozapadu zemlje vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. 

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutaranja temperatura oko 7, a dnevna oko 19 °C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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