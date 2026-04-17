Umjereno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi

U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje do kraja dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u Bosni, uz nešto više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak.

Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Biometeorološke prilike će biti povoljnije na jugu, uz stabilnije vrijeme i duže sunčane intervale. U unutrašnjosti će nešto izraženija naoblaka, tokom prijepodneva, kod meteoropata uzrokovati umjerene reakcije u vidu glavobolje i dekoncentracije. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba.

Uz postepeni porast temperatura i poboljšanje opšte slike, poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da bi osjet sparine mogao biti izraženiji u drugom dijelu dana.