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FHMZ

Umjereno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni

Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Avaz

Dž. R.

17.4.2026

U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje do kraja dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u Bosni, uz nešto više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. 

Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. 

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Biometeorološke prilike će biti povoljnije na jugu, uz stabilnije vrijeme i duže sunčane intervale. U unutrašnjosti će nešto izraženija naoblaka, tokom prijepodneva, kod meteoropata uzrokovati umjerene reakcije u vidu glavobolje i dekoncentracije. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. 

Uz postepeni porast temperatura i poboljšanje opšte slike, poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da bi osjet sparine mogao biti izraženiji u drugom dijelu dana.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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