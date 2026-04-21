Oblačno vrijeme s kišom: Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni

U Bosni i Hercegovini je jutros oblačno vrijeme sa kišom, a danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Glavnina padavina je prije podne. U drugoj polovini dana su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C.

U Sarajevu oblačno sa kišom prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12°C.

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Promjena vremena i padavine loše će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati. Uz porast sadržaja vlage u zraku i sjeverno strujanje, osjet hladnoće također će biti izraženiji. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi se trebali izlagati jačim naporima. Poželjno je posvetiti nešto više pažnje odijevanju.