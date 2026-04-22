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DAN PLANETE ZEMLJE

"Avazov" toranj zelen u čast planete

„Obnova ekosistema kroz energetsku pravdu" je ovogodišnji moto

'Avaz' tradicionalno najavljuje Dan planete zelenim svjetlima. Avaz

Avaz.ba

22.4.2026

Dan Zemlje obilježava se 22. aprila, kako bi potakli ljude da uspostave prisniji kontakt sa prirodom te probudili svijest, odgovornost i empatiju prema svim bićima.

“Avaz Twist Tower”, najviši toranj na Balkanu, i ove godine se tradiocionalno pridružuje obilježavanju, te će večeras biti obasjan zelenom bojom.

„Obnova ekosistema kroz energetsku pravdu" je ovogodišnji moto.

Pokret je nastao 22. aprila 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon katastrofalnog izlijevanja nafte u Santa Barbari i postavio temelje savremenog ekološkog pokreta. Cilj je uvesti ekoloških pitanja u fokus javnosti i donosilaca odluka.

Širom svijeta se službeno obilježava od 1992. godine, kada je na konferenciji Ujedinjenih narodausklađen program za promociju održivog razvoja.

# AVAZ TWIST TOWER
# DAN PLANETE ZEMLJE
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