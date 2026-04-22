"Avazov" toranj zelen u čast planete

Dan Zemlje obilježava se 22. aprila, kako bi potakli ljude da uspostave prisniji kontakt sa prirodom te probudili svijest, odgovornost i empatiju prema svim bićima.

“Avaz Twist Tower”, najviši toranj na Balkanu, i ove godine se tradiocionalno pridružuje obilježavanju, te će večeras biti obasjan zelenom bojom.

„Obnova ekosistema kroz energetsku pravdu" je ovogodišnji moto.

Pokret je nastao 22. aprila 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon katastrofalnog izlijevanja nafte u Santa Barbari i postavio temelje savremenog ekološkog pokreta. Cilj je uvesti ekoloških pitanja u fokus javnosti i donosilaca odluka.

Širom svijeta se službeno obilježava od 1992. godine, kada je na konferenciji Ujedinjenih narodausklađen program za promociju održivog razvoja.