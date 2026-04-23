Stanje na putevima: Sanacije na više dionica

U toku je redovno servisiranje tunela 1.mart na autocesti A-1 zbog čega je zatvoren smjer Zenica-Lašva, a vozila do završetka radova saobraćaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke, danas će u vremenu od 13 do 15:30 sati dolaziti do etapne obustave saobraćaja na putnom pravcu GP Pavlovića most-Bijeljina-Zvornik. Trka će trajati i naredna dva dana, a biciklisti će se kretati rutama Bratunac-Drinjača-Vlasenica (24. 04. od 10:30 do 14 sati) i Prijedor-Banja Luka-Klašnice-autoput Jakupovci-Kostajnica do cilja u Doboju (25.04. od 11:30 do 16 sati).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.