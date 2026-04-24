Sunčano vrijeme danas, najviša temperatura do 24 stepena

U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Magle može biti po kotlinama u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 24°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 17°C.

Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti usljed stabilnijeg vremena. Nakon vedrije noći, izgledni su prohladni jutarnji sati, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i prikladno se odjenuti.

Potom postepeno ugodnije, uz umjereni porast temperatura i povremeno duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake.